Taccetta detalló los avances y desafíos que enfrenta su administración respecto a este espacio tan importante para la comunidad.

"El plazo ya estaba vencido hace 3 años, no es de ahora", afirmó Taccetta, refiriéndose al proceso de concesión del cementerio que se encuentra en un punto muerto desde hace tiempo. "Sabíamos que en el corto plazo teníamos que armar un pliego, ver cuáles son las condiciones, qué obras son necesarias para el cementerio de nuestra ciudad, y, a partir de ese momento, llamar a una licitación para que todos aquellos que quieran ofrecerse como prestadores y concesionarios lo puedan hacer".

El mandatario local explicó que actualmente se encuentran "finalizando el pliego" y que este pasará al Concejo Deliberante para su análisis, debate y eventual aprobación o modificación. "Estamos trabajando en eso. Son 4 meses de gestión. Están pidiendo a esta gestión lo que no pidieron a la gestión anterior durante 3 años. Les pido tiempo", solicitó Taccetta.

En cuanto a la posibilidad de municipalizar el servicio, el intendente se mostró tajante: "No estoy de acuerdo. No creo que el municipio esté en condiciones de brindar un servicio tan importante". Aunque reconoció que en algún momento de la historia el municipio gestionó el cementerio, Taccetta sostuvo que en este momento no es viable.

"Buscamos que se trabaje de una forma en la que las obras que se hagan, se hagan con un plazo. No darle la libertad al concesionario de que termine haciendo las obras cuando se está por finalizar el convenio", puntualizó el intendente.

En medio de este proceso de reorganización y búsqueda de soluciones, Taccetta explicó que: "Son 4 meses más que estoy pidiendo al Concejo Deliberante para poder formular de buena manera el pliego licitatorio y, una vez que tengamos ese pliego, llamaremos a licitación".

O.P