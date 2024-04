El exministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, este domingo fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en Trelew. Los asaltantes le sustrajeron su moto que se encontraba en el patio delantero de la vivienda.

Esta mañana, el personal de la Guardia Urbana pudo localizar y recuperar el vehículo de Massoni.

"Me informaron que la moto fue encontrada en el estacionamiento de un complejo habitacional que queda en el barrio Padre Juan, de hecho estoy a media cuadra de mi casa",sostuvo el exfuncionario.

En cuanto al estado del vehículo, señaló que el mismo "se encuentra bien y con algunos cables cortados".

Recordó que el robo se produjo este domingo entre las 03:30 y las 11:00 y que colaboró con la investigación que llevó a cabo la Policía.

"Fui ministro de Seguridad 4 años y no hay antecedentes en la provincia de que exista una banda o personas que se dediquen a robar motos de alta gama. El delincuente no es estúpido, delinque para buscar algún beneficio y ese beneficio es ecónomico con algo que pueda vender. Esta moto no la puede vender, no hay otra igual, no hay repuestos, no la puede usar porque es una moto que llama la atención", señaló.

Tras el hecho, Massoni señaló que realizó la denuncia de forma inmediata y destacó la rápida acción de la Policía.

"Soy uno de los muchos damnificados que exiten en la ciudad de Trelew, no estoy excento", sostuvo.

