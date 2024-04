La relación entre la Cooperativa y el municipio de Trelew (incluido parte del Concejo Deliberante) parece estar cada vez más resquebrajada. Y muchos anticipan una “guerra” política entre ambas instituciones. Una muestra de ello es la conferencia de prensa que brindó hoy por la mañana el Consejo de Administración del ente cooperativo donde no ahorraron palabras tanto como para decir la situación casi terminal en la que se encuentra sino también en acusaciones, algunas veladas y otras directas contra la administración de Gerardo Merino.

Entre los temas que abordaron ante la prensa se encuentra la deuda con CAMMESA que asciende -dijeron- a $15 mil millones en Trelew, quita de subsidios y tarifas, balances, estado general de la Cooperativa y los servicios que brinda, auditorías y planteles básicos. Anunciaron que se radicó una denuncia por la deuda de la Municipalidad de Trelew con la empresa concedente.

Acompañan al presidente, Federico Ruffa (vice), el asesor legal Eduardo Uzcudún, el gerente de Administración Dalder Barrera, la síndica Romina Andrade, el auditor Daniel Montiel y los consejeros.

Ruffa, al hacer uso de la palabra confirmó que el municipio les debe más de $ 400 millones en facturas. “Entre los atrasos y la falta de pagos, en total la deuda hoy es de $ 32 mil millones de pesos; que por demagogia no son aplicados. Sabemos la falta en los arreglos de baches pero no podemos cumplir si la municipalidad no cumple con los principios básicos. El municipio pretende pisar los aumentos y las tarifas”, reveló.

Habló además el vicepresidente de “desconocimiento, malas intenciones” y “que borran con el codo lo que escriben con la mano”, dijo al confirmar que ya presentaron una denuncia por la deuda y avanzarán contra la ordenanza que aún no se promulgó pero que tuvo el visto bueno de los 10 concejales. “La situación de la Cooperativa es como la de casi todas de la provincia”. Un conflicto institucional que sin duda alguna, recién comienza. Y que tiene a los usuarios como espectadores.