A más de un mes de haberse terminado la temporada de Rawson aún no se logra cerrar el acuerdo que se firmó en octubre de 2023, tampoco los valores a inicio de 2024, y ya se formuló la pretensión salarial del SOMU hasta el 31 de marzo de 2024. El panorama no luce alentador para los meses subsiguientes y la temporada fuerte de langostino en aguas nacionales, como es habitual, se prospecta en la segunda quincena de mayo y se abre en junio, y no falta nada.

Lo que años anteriores se otorgaba de aumento salarial lo financiaban los buenos valores de mercado, pero la retracción del consumo y la caída de la demanda de los mercados internacionales son datos que cobran relevancia en el actual escenario.

La política del gobierno nacional de Javier Milei en materia de paritarias del sector privado también será un elemento a tener en cuenta, ya que la administración libertaria logró que reformularan la paritaria y la readecuaran a los topes máximos que pone la Casa Rosada.

El último viernes, el SOMU formuló el nuevo pedido de actualización salarial que tiene como principal componente de la remuneración el precio de kilo de la especie sobre el que se liquida lo producido.

“Procedemos a presentar ante la Secretaría de Trabajo de Chubut nuestra propuesta salarial y respondiendo a la propuesta de flota amarilla para las especies de langostino, merluza y anchoíta en aguas provinciales”, dicen en una nota remitida a la cartera laboral de Chubut.

“Considerando los valores pactados en la última acta acuerdo firmada y homologada con fecha de 19 de octubre de 2023 incluyendo el ajuste por inflación aplicable para el mes de enero de 2024, es que venimos a proponer acorde a lo pactado en el mes de octubre y aplicando los índices inflacionarios publicados por el INDEC lo que no dejan lugar a discusión por las partes ya que los mismos son claros”, añaden sobre el acuerdo que llegó a un laudo, mientras Trabajo revocó un dictamen de la asesoría legal que anteriormente lo avalaba.

“Para demostrar la buena predisposición de mantener la operatividad de la flota amarilla del puerto de Rawson, proponemos para las especies de merluza y anchoíta la cantidad de $465,21 por kilogramo contenido en cajones de 35 kilos puestos en banquina al barrer, valor al que se llega tomando el índice inflacionario del INDEC en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y consecuentemente se aplican los índices de los meses enero, febrero y marzo de 2024, dicho valor se liquidará conforme el convenio colectivo vigente para la actividad -a la parte-“, dicen desde el SOMU.

En tanto, “para la especie langostino, tomando los mismos valores inflacionarios que para las otras especies, se llega al valor de $1396,73 por kilogramo contenidos en cajones de 17 kilogramos puestos en banquina”.

La fórmula con la que se vinieron absorbiendo las subas salariales, en valores bastante por encima que otras actividades, no estaría funcionando como años atrás. Cuando había altos niveles de demanda de langostino en los mercados internacionales y los precios estaban altos, se cerraba rápido una paritaria porque la ecuación lo permitía, pero con los actuales mercados retraídos por una baja en el consumo, el escenario se presenta por demás complejo. Dentro de un mes ya se estaría prospectando en aguas nacionales para iniciar la zafra dentro del área de veda permanente de juveniles de merluza, y las negociaciones salariales está estancadas.

Con información de Revista Puertos