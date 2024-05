El pasado jueves 16 de mayo, tres trabajadores de la Patagonia dejaron su empleo en Correo Argentino tras más de 40 años. El hecho sucedió en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, luego de que los hombres aceptaran el retiro voluntario propuesto desde la compañía estatal.

Cabe recordar que la situación de despidos, cierres de oficina y retiros voluntarios, se está realizando en todo el país. En este marco, desde la empresa postal manifestaron que se debe a un plan de reestructuración.

Clemente González, Hugo Vidal y Sixto Barrientos aceptaron el retiro voluntario y, tras más de 40 años, dejaron su puesto laboral. Luego de finalizar la jornada, vivieron un momento emotivo con familiares y compañeros de trabajo que los esperaron para homenajearlos.

desde el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (SITRACyT) colocaron un pasacalles que decía “Feliz retiro, compañeros, los queremos”, valorando y agradeciendo su desempeño.

Luego del sorpresivo y emotivo momento, González, quien trabajó 43 años y tan solo le faltaban dos para jubilarse, sostuvo que “me sorprendió porque salí afuera a dejarle la campera a mi señora y no sabía que había tanta gente esperando, y me quedé paralizado en la escalera”.

Recordando sus comienzos, el hombre explicó que “estuve trabajando cinco meses en El Calafate, ahí entré con 20 años, cuando salí del servicio militar. Como anduve bien, el jefe me recomendó para ingresar acá”. Además, también pasó por el oficio de cartero y auxiliar de cartero, donde le dio la posibilidad de hacerse conocido entre vecino.

Por su parte, Hugo Vidal que pasó 41 años en el Correo Argentino y a tres para jubilarse, señaló que durante sus comienzos en el año 1983, “entré en Gregores y estuve seis años”.

“Lo que más me gustaba era la parte administrativa, me gustaban más los papeles, las matemáticas. Cuando se abrió la sucursal 1, me anoté para venir a prestar servicio porque no conocía lo que era Gallegos, Gregores era un pueblo de 1.000 habitantes. En el '86 me avisan de que me tengo que presentar a prestar servicio en Río Gallegos porque se iba a inaugurar la sucursal, estuve cuatro, cinco años. Después me vine a central y ahí estuve de auxiliar, después de muchos años estuve de cajero”, señaló.

Además, recordó que “en Gregores y en Puerto Santa Cruz eran oficinas no automatizadas en esos años, se hacía toda la documentación a mano”.

Sin embargo, cuando llegó a la capital de la provincia santacruceña "me encuentro que era todo distinto, porque venís de un pueblo a una ciudad, me quería volver”, explicó. “Por ahí uno la calle capaz que ni la conoce, pero la gente lo reconoce a uno. Después del año 2000 como supervisor de ventanilla hasta hoy, que me retiré del Correo”, indicó.

Por otra parte, hizo un repaso de su oficio y explicó que “fui metiéndome en la empresa”. “Fue toda una vida, agradezco a mi familia, a mis hijos, uno de mis hijos también trabaja en el correo, es cartero, entró de jovencito. A mí siempre me gustó trabajar en el Correo y llegar hasta acá para mí es un logro, es demasiado, ya quiero descansar”.

“Cada cosa que ha hecho en cada rincón de la empresa uno la lleva para siempre, estar en la ventanilla, estar en la parte de apertura, estar en el sector abonados, son cosas que uno va aprendiendo. Es muy lindo. Lo que hacíamos, lo hacíamos con amor, con cariño y de la mejor manera que se podía hacer“, expresó Vidal.

“Voy a disfrutar, no me quiero quedar tranquilo en casa, tengo que hacer algo, saldré a correr, a disfrutar un poco”, concluyó.

Fuente ADNSUR

E.H