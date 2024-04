La secretaria de Comunicación y Planificación Pública del gobierno de La Rioja Luz Santángelo protagonizó una polémica confesión al admitir que “es verdad que hay gente que roba en la política”. La funcionaria que responde al gobernador Ricardo Quintela, (aquel que iba a renunciar si ganaba Milei) expuso: "Tenemos que hacer una reflexión. Yo lo discuto con muchos compañeros y compañeros a eso, pero, ¿es verdad que hay gente que roba? Sí, es verdad que hay gente que roba en la política".

En la misma línea, aclaró rápidamente: "Ahora, no son todos y no podemos generalizar. La clase política, esa casta que instaló Milei, no es necesariamente una, en el espectro de toda la sociedad, porque hay casta en todos lados".

Para Santángelo, "hay otros que sí hacen las cosas mal", los que, a su juicio, "no deberían estar dentro del sistema".

Sus dichos adquirieron impacto en las redes sociales, sobre todo en usuarios libertarios que cuestionaron las prácticas políticas tradicionales.

En los últimos días, la riojana, muy crítica con la gestión de Javier Milei, cargó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras su asenso: "En resumen, la semana de Adorni fue fantástica.

Le subieron el sueldo a cuatro millones, lo ascendieron al cargo de Secretario de Estado, se preguntaran que hará de nuevo? NADA. Podríamos pensar que fue por mérito, por buen desempeño... Ah, no?".

"Mientras tanto siguen desfinanciando espacios fundamentales. Sin medios públicos, sin campañas de prevención, sin Ministerios. Todo el presupuesto se redirecciona para inflarle los bolsillos al presidente, su hermana, Adorni y toda la casta que nos gobierna.#LaCastaEstaFeliz", escribió en sus redes. Ahora, falta saber qué reacción tendrá el gobernador Quintela y cuanto tiempo más la funcionaria seguirá en el cargo.