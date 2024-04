En ese sentido, Garzonio explicó que "los gremios presentaron una propuesta del 50% en dos meses". "Entendemos que no es alcanzable y que no lo vamos a poder cumplir. No queremos comprometernos a cosas que no vamos a poder pagar", justificó la funcionaria.

Además, la secretaria de Economía comentó que analizarán las posibilidades ante una nueva propuesta de los gremios, dado que no aceptaron la presentada por el Ejecutivo que consistía en un 25% de incremento salarial. "Tenemos que sentarnos, hacer simulaciones y ver el flujo. Hay que analizar los ingresos que vamos a tener y los compromisos que ya están asumidos. Volveremos a sacar un cálculo para ver hasta dónde podemos llegar", concluyó Garzonio.

El encuentro de este miércoles pasó a un cuarto intermedio hasta el día viernes.

O.P