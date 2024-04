Edith Terenzi indicó que “lo que hay que hacer es dejar de ser tan hipócritas. Yo cobro un millón setecientos mil pesos. No es el momento, es cierto. La sociedad está haciendo un esfuerzo grande, también es cierto. Lo que hay que reconocer es que el Senado tuvo en su momento un aumento, que lo trató el presidente de la Cámara de Diputados con la con la presidenta del Senado, y el Poder Ejecutivo se mete mal en las decisiones que toma el Legislativo y lo retrotrajo”.

“No era un aumento tan grande, eran dos millones novecientos. Eso generó muchísimo malestar en el Senado. Y lo digo de forma personal porque lo voté y no voy a ser hipócrita bajando la mano para que otros voten en el aumento, queden expuestos y después cobrarlo porque esto va a pasar con el resto de los senadores que no lo acompañaron”, argumentó.

Y remarcó en diálogo con que “el hecho de que un Senador cobre un millón setecientos mil pesos también tiene que ver con el desprestigio en el que se ha inmerso a la clase política, sobre todo al Senado de la Nación. Quienes están propiciando dejar sin efecto la resolución fueron quienes no la acompañaron, pero también hay que decirlo que fueron quienes dieron los dos tercios para habilitar el tratamiento”, expresó en El Comodorense

“Esos fueron los que se callaron en el recinto, que tampoco dijeron que se oponían. Por eso digo que hay que dejar de ser tan hipócritas. No hubo ningún senador de los 72 que no supiera lo que iba a suceder en esa sesión. Se habló durante dos reuniones de labor parlamentaria y todos accedieron a hacer el tratamiento de esa forma. Caro que se puede retrotraer, pero también hay que sincerarse”, concluyó.

Hay que recordar que la actitud de Terenzi mereció la crítica y el reproche de dirigentes radicales de Chubut, entre ellos María Rosa Evans, una reconocida dirigente y militante de Rawson: “Me da vergûenza ajena”, dijo Evans además de expresar que “un radical nunca debe hacer esto y menos en la situación que está el pueblo”.

Y Un caso curioso es que entre sus asesores figura Emiliano Álvarez Raso, con el segundo mejor salario que pueden tener los empleados (A2) y hoy es director del Banco Del Chubut, algo que legalmente no correspondería. Terenzi con 19 asesores está en primer lugar en cantidad entre los senadores de la provincia de Chubut. Todo un dato.