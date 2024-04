El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, realizó el último fin de semana diversos controles de fiscalización, alcoholemia y de prevención en distintas rutas que atraviesan el territorio provincial. Además, se llevaron a cabo fuertes dispositivos de prevención ante las lluvias y nevadas que afectaron la región cordillerana, con el objetivo de disminuir la probabilidad de que ocurrieran siniestros viales.

Durante los operativos, llevados a cabo por la Subsecretaría de Seguridad Vial, se controlaron 8.167 vehículos, se realizaron 6.083 test de alcoholemia y 67 conductores en estado de ebriedad fueron retirados de circulación. Para ello, se contó con la colaboración de las Unidades Regionales de la Policía del Chubut, Direcciones de Tránsito municipales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Rawson y Playa Unión

Se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención sobre el ingreso a la ciudad capital por Ruta Provincial Nº 7, Ruta Nacional Nº 25 y en el casco urbano. Además, se realizaron controles de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión y Puerto Rawson por el Puente El Elsa.

Se controlaron 735 vehículos, se realizaron 618 test de alcoholemia y cuatro conductores fueron retirados de la vía pública. Se labraron ocho infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

Trelew, Gaiman y Dolavon

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, como también en Ruta Nacional Nº 3 -en ingreso norte y sur-. Además, se realizaron controles sobre la Ruta Nacional N°25 camino a Gaiman.

En total fueron verificados 1.627 vehículos, se realizaron 1.306 test de alcoholemia y se detectó a 20 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, fueron registradas 39 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron ocho automóviles.

En Gaiman, se registraron dos alcoholemias positivas y no se retuvo ningún vehículo.

Por otra parte, en Dolavon, se labró una infracción al conductor que la alcoholemia le arrojó un resultado positivo.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn se realizaron controles de alcoholemia a los 154 conductores que circulaban; se registraron 22 casos positivos, se retuvieron 24 vehículos y se les labró infracciones a todos ellos.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Los operativos en Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo en el casco céntrico, como así también en distintos puntos de la periferia, en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3.

Allí se controlaron 2.589 vehículos, se realizaron 2.112 test de alcoholemia, se detectaron 14 conductores en estado de ebriedad, se labraron 28 infracciones y se retuvieron tres automóviles.

En tanto, en Rada Tilly, se verificaron 791 vehículos, se llevaron adelante 708 alcoholemias, no se registraron casos positivos, se labraron diez infracciones y se retuvo un vehículo.

Comarca Andina

Las tareas de prevención se efectuaron sobre las rutas y accesos a El Hoyo, El Maitén y Lago Puelo, con un total de 870 vehículos verificados en diversos controles operativos. Se efectuaron 462 pruebas de alcoholemia, se detectó un conductor alcoholizado, se confeccionaron tres infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

Esquel

En Esquel fueron controlados 720 vehículos, se registraron cinco conductores alcoholizados, se labraron nueve infracciones y se retuvieron dos vehículos.

Gobernador Costa, Tecka, José de San Martín y Corcovado

En la delegación de Gobernador Costa, se llevaron a cabo diversas tareas de prevención, controlando 441 vehículos que se desplazaban sobre la Ruta Nacional Nº 40. Se registraron cinco infracciones, ninguna alcoholemia positiva ni se retuvo ningún vehículo.

En tanto, la delegación de Tecka y la Policía del Chubut verificaron 161 vehículos en circulación, no se registraron casos positivos de alcoholemia, no se labraron infracciones de tránsito y tampoco se retuvo ningún vehículo.

En José de San Martín, se controlaron 26 vehículos y no se labraron infracciones; mientras que, en Corcovado, se controlaron 50 vehículos, no se registraron alcoholemias positivas, se labró una sola infracción y no se retuvo ningún vehículo.

