La Confederación General del Trabajo (CGT) hará una movilización en el Día del Trabajador y Trabajadora, en la previa al segundo paro general del 9 de mayo.

La marcha tendrá como lema "La Patria no se vende" y comenzará a la mañana. El punto final de la misma será el monumento al Trabajo.

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, días atrás señaló:

"La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo".

Asimismo, desde la CGT se volvió a ratificar el paro general del jueves 9 de mayo contra el Gobierno Nacional de Javier Milei.

"Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", expresó Daer.

Asimismo destacó que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios" y aseguró que la brecha con los ingresos se agravó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", sostuvo.

"Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata", dijo.

