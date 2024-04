"Coincido plenamente con el gobernador, creo que hay que dar el ejemplo, no importa la edad. Vemos que los crímenes que están pasando en el país, los delitos, la venta de droga, es porque se aprovechan de los más chicos porque saben que son inimputables, y no tendría que ser así. Tenemos que cuidar a nuestros chicos con educación, tenemos que formarlos y castigar aquellos que no cumplen con la ley", expresó el intendente Taccetta.

En un contexto donde la violencia y la delincuencia juvenil son preocupaciones crecientes, Taccetta subrayó la importancia de que los jóvenes encuentren contención y valores en el seno familiar. "Lo primero que hay que pensar es en la familia, los chicos tienen que volver a la familia y tener la contención en la familia. Se han perdido muchos valores en los últimos años, pero hay que cuidarlos, hay que cuidar a los chicos porque son el futuro", señaló el funcionario.

Asimismo, el intendente resaltó la apuesta por la educación como herramienta: "Estamos apostando fuertemente a la educación. Creo que en la educación y la contención está la salida de nuestro país", afirmó Taccetta.

O.P