Las inundaciones que están teniendo lugar al sur de Brasil son realmente catastróficas. Con más de 100 personas fallecidas y una cantidad similar de desaparecidos, las imágenes que llegan a través de los medios internacionales plantean un escenario realmente devastador.

Una foto y un video que comenzó a circular en las últimas horas rompió el corazón de millones de usuarios de redes sociales. Con un animal como protagonista, da magnitud de lo complicada que es la situación para los habitantes de la región carioca.

La filmación, realizada desde un helicóptero y compartida por la red O Globo muestra un caballo que quedó atrapado sobre un techo, rodeado por la inundación.

El caballo (apodado Caramelo) se ubica en el techo de una vivienda, y se puede observar cómo hace equilibrio para evitar caer al agua. Sin embargo, no parece haber ayuda cercana, y la periodista que cubre la filmación se pregunta cuánto tiempo podrá soportar su peso la estructura que lo sostiene.

También había trascendido otro video, en este caso registrado desde un drone, en el que las autoridades de Santa Catarina habían podido capturar algunas imágenes del aeropuerto de Porto Alegre, sin dudas el más afectado por las fuertes tormentas.

Allí se pudo ver que el aeropuerto entero estaba siendo afectado, a punto tal que la estructura se encuentra prácticamente sumergida. No solo eso: los aviones "flotan" en el agua, y lógicamente no puede operar desde el sábado pasado. Y no hay un plazo cercano en el que vaya a hacerlo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 78 años, celebró el rescate del caballo horas más tarde y trajo una buena noticia para todos los internautas.

“Anoche me fui a dormir intranquilo más allá de todo el dolor que vimos, con la imagen de un caballo encima de un techo. Y hoy me enteré que lograron salvar al caballo Caramelo”, posteó emocionado por la noticia el presidente de Brasil.