Víctimas de estafas virtuales en Esquel: "No hay que confiar en la voz"

Una de las víctimas, Ema, compartió su testimonio para alertar a la comunidad.

El engaño comenzó con una llamada supuestamente de su sobrino: "Llama mi sobrino y dice 'Ay tía, te voy a dar una sorpresa. Vengo viajando y estoy varado en Traful' Me pidió que lo fuera a buscar porque estaba con su familia y necesitaban ayuda. Pero luego me llamó un señor diciendo que necesitaba 480,000 pesos para traer a su familia."

Confiando en la urgencia de la situación, la víctima empezó a realizar las transferencias solicitadas. "Me mandaron el CBU a nombre de Walter Ariel Lagos. Primero mandé 480,000 pesos. Hice tres envíos en total, sumando 980,000 pesos."

La estafa continuó escalando con nuevas demandas de dinero para supuestos gastos adicionales. Los estafadores proporcionaron detalles precisos y creíbles, incluyendo números de póliza de seguro y nombres de supuestos empleados de la aseguradora.

La víctima acudió a la policía para denunciar la estafa, pero recuperar el dinero perdido es un desafío. "El comisario me dijo que, cuando te habla la familia, das todo. No hay que confiar en la voz tampoco. Ahora tengo que hacer la denuncia, pero me da una bronca tremenda."

Este testimonio refleja un patrón común en las estafas virtuales dirigidas a adultos mayores, quienes son vulnerables a estos engaños debido a la confianza que depositan en sus seres queridos.

La policía de Esquel insta a la comunidad a estar alerta y a verificar la autenticidad de cualquier llamada o mensaje solicitando dinero.

"Estos estafadores son grandes bandidos. No podemos regalar nuestro dinero de esta manera," manifestó la víctima.

O.P