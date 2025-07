Alay Panadería: El emprendimiento de pastelería artesanal que emociona a distancia

Con manos pasteleras y corazón emprendedor, Nicole Del Pino convirtió una bandeja de tortas en una red de afectos que conecta la Argentina. Su emprendimiento, Alay Panadería, se distingue por las cajitas personalizadas con productos artesanales y mensajes emotivos que unen a personas que están lejos.

Ahora, forma parte del catálogo digital de productores lanzado por la Municipalidad de El Bolsón para visibilizar los emprendimientos locales.

“Empecé como vendedora ambulante, bajaba con 60 porciones de tortas por día a la feria y ahí me fui haciendo de clientes. No sabía hacer casi nada, pero me animé y la feria fue fundamental para que hoy Alay exista”, contó Nicole a Red43 Comarca Andina. Entre las primeras delicias estaban los bizcochuelos, alfajores y tortas caseras que pronto empezaron a volar por recomendación boca a boca.

Desayunos con historia (y lágrimas)

Lo que hizo despegar a Alay fue su original propuesta de desayunos personalizados, con Polaroids incluidas. “Nos empezaron a pedir desde otras provincias, querían enviar algo con un detalle especial. Y así nació la idea de incluir una fotito del remitente en cada caja”, explicó.

Desde febrero de este año ya llevan entregados 337 desayunos, y no solo contienen productos dulces o salados: cada caja es una experiencia emocional.

Nicole recuerda casos que la marcaron, como el de una hija que vivía en Salta y pidió una caja para su padre en El Bolsón, con una foto de cuando era bebé. “El papá se puso a llorar cuando la recibió. Fue muy emocionante”, relató. También mencionó el desayuno por el Día del Padre con la imagen de un hijo vestido de soldado, que arrancó lágrimas y abrazos.

Catálogo digital

El proyecto de Nicole forma parte del nuevo catálogo virtual lanzado esta semana por la Secretaría de Producción y Empleo de El Bolsón, una herramienta gratuita para todos los productores inscriptos en el padrón municipal. “Buscamos que puedan ampliar sus canales de comercialización con herramientas digitales, sin intermediarios y desde cualquier lugar”, dijo el secretario Federico Bauer.

Este catálogo, accesible desde la web del municipio y mediante códigos QR que se difundirán en eventos turísticos, busca potenciar la diversidad productiva local.

Más que tortas: un puente entre afectos

Alay Panadería ofrece productos de calidad —como sus tortas Matilda y Red Velvet—, pero también un servicio pensado para quienes buscan regalar algo con significado.

El proyecto se puede encontrar en Instagram @alaypanaderia y en Facebook Alay Bolsón. Y ya es parte del catálogo digital de El Bolsón: Ver el catálogo de productores.

O.P