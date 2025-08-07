Luque agradeció a la militancia peronista por haberlo elegido candidato a diputado nacional

Juan Pablo Luque celebró la victoria de su sector en el PJ en las elecciones internas desarrolladas el fin de semana.

Desde la sede del Partido Justicialista en Rawson, Luque celebró junto a sus compañeros haber formado "la lista que terminó imponiéndose en esta interna, agradecer a la militancia, la participación que nos permite tener hoy un movimiento muy fuerte".

Con el recuento definitivo realizado, el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, será el candidato a diputado para "pelear por aquellos sectores que más nos están necesitando, en contra de las políticas de crueldad del gobierno de Javier Milei".

El candidato sostuvo que el gobierno nacional "se esta llevando muchísimas políticas publicas" y que el está "listo pasa salir a discutir" en un contexto que, marcó, se ha vuelto "muy cruel e insensible".

La propuesta peronista vivió una interna tras años y en ese sentido, Luque felicitó a la propuesta encabezada por Dante Bowen: "Una militancia muy linda, muy sana" con quien dialogó el día lunes para pensar las etapas que se vienen previo a los comicios de octubre.

SL