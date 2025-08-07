Violento choque: Una persona quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por bomberos

Este miércoles, cerca del mediodía, los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo recibieron un aviso de emergencia por una colisión entre dos vehículos ocurrida en el camino alternativo de la localidad. El llamado de alerta se registró a las 12:44 hs, y rápidamente se activó el protocolo de intervención.

Al llegar al lugar, el personal constató el choque entre los rodados. Una de las víctimas se encontraba atrapada dentro de uno de los vehículos, lo que motivó un trabajo coordinado y urgente del equipo de bomberos. Se procedió con atenciones primarias en el sitio, y se brindó asistencia tanto a la persona atrapada como al otro conductor involucrado.

Como medida de seguridad, se coordinó el corte de ruta con personal de Tránsito y Policía, y se desplegó una línea presurizada.

El operativo de rescate incluyó la extricación de la persona atrapada, que fue posteriormente inmovilizada en una tabla rígida, empaquetada y trasladada en ambulancia al hospital local, acompañada por su pareja.

El otro conductor fue asistido en el lugar por personal de salud y bomberos, sin requerir traslado inmediato.

En el lugar trabajaron distintas instituciones: Policía, Tránsito Municipal, Hospital, Protección Ciudadana y la Brigada Base Puelo. El servicio estuvo a cargo del Suboficial Mayor Julio Navarrete, quien coordinó el trabajo de los bomberos voluntarios.

