Interna peronista: Tracanna seria el candidato al Consejo de la Magistratura

En las últimas horas de este miércoles concluyó el recuento de votos de la interna peronista.

Finalmente, Ezio Tracanna se alzó con la victoria al imponerse por un ajustado resultado de 781 votos contra 760.



La elección interna estuvo centrada en una intensa disputa con Rafael Williams, histórico dirigente que se desempeñó como intendente de Esquel, además de haber ocupado otros cargos de relevancia.



El resultado confirma a Tracanna como el candidato que representará al peronismo en las próximas elecciones que tendrán lugar en octubre.