Jueves 07 de Agosto de 2025
07 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

"Vamos a seguir militando las ideas de la libertad"

Ricardo Bustos se refirió a la baja de su precandidatura como Diputado Nacional por LLA: "Es evidente que Treffinger no me quiere adentro del partido". 
Por Redacción Red43

Ricardo Bustos dialogó con Red43 sobre la baja de su precandidatura a Diputado Nacional por La Libertad Avanza. 

 

"Desde el inicio de mi incorporación al espacio de La Libertad Avanza, mi relación fue adulta y madura, pero habían claras evidencias de que Treffinger no quiere un partido abierto, y de que no quiere un partido donde los afiliados se expresen en una elección interna", comentó sobre las diferencias que lo llevaron a distanciarse del Presidente del partido La Libertad Avanza en Chubut.

 

En este sentido, remarcó: "Que los afiliados se expresen en una elección interna es lo más democrático que puede existir". Y sostuvo: "Es evidente que Treffinger no me quiere adentro del partido por eso me echó de un grupo de Whatsapp a través de su hijo, por eso me puso una denuncia de amenazas y por eso después, luego de 3 intentos de querer afiliarnos al partido, no sólo yo sino muchas personas que quieren ser afiliadas al partido, porque él recibe las fichas y las guarda, las cajonea y no las presenta en la justicia electoral". 

 

Ricardo comenta que, ante esta situación, hizo el "camino inverso" y presentó las fichas a través de la justicia electoral: "De esa manera, a través de la justicia electoral, el señor Treffinger y sus empleados, nos rechazan la afiliación por motivos diversos, pero son todas razones infantiles". 

 

"Nosotros no somos delincuentes, somos gente honesta. Somos gente de trabajo que no vivimos de la política, ni queremos vivir de la política, sino aportarle a la vida del liberalismo en la provincia del Chubut", expresó. 

 

Respecto a la perspectiva del partido ante las próximas elecciones, Bustos sostuvo que espera resultados positivos pero: "El candidato o la candidata no va a surgir del consenso, ni va a surgir de la decisión de los afiliados, sino que va a surgir de la decisión, del capricho, de la voluntad de una sola persona". 

 

Ricardo Bustos no fue el único que recibió una negativa por parte de Treffinger para afiliarse al partido, por este motivo, comenta: "Lamentablemente tuvimos que ir a la justicia electoral para que el juez Sastre decida si esa negativa a las afiliaciones corresponde, o no. Nosotros vamos a seguir militando las ideas de la libertad, fortaleciendo la agrupación de liberales de Chubut y, por supuesto, intentando ingresar al partido que creemos que nos representa". 

 

Finalmente, Bustos concluye asegurando que este incidente es una situación transitoria: "Que la decisión transitoria de una persona, en este caso del señor Treffinger, intente ponerme un palo en la rueda, no me va a hacer desistir de mis ideas ni de mi actividad interna dentro del partido". Además agrega que, al día de hoy, y pese a las circunstancias, mantiene una muy buena relación con el resto de los afiliados del partido: "Es un grupo humano del cual me siento muy feliz de pertenecer". 

 

 

R.G.

 

