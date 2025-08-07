El Padre Rodolfo de la Parroquia "Sagrada Familia" de Esquel, contó a la comunidad la relevancia de San Cayetano para los fieles de la comunidad católica y especialmente en Argentina .

La fecha de la celebración, el 7 de agosto, corresponde al día del fallecimiento de Cayetano de Thiene. Su designación como intercesor para las necesidades laborales se originó en la Argentina, tras la crisis económica de 1929: "Es una fiesta muy fuerte, el patrono del pan y del trabajo, hoy a las 19 horas tendremos la eucaristía para que San Cayetano interceda y no falte el pan ni el trabajo".

A las 16 horas se realiza la campaña de Caritas para acercar alimentos a los más necesitados y a cambio de las donaciones, dan un pan.

Además, Esquel cuenta con su capilla de San Cayetano: "Hay misa a las 10, 16 y 20 horas, y antes a las 19:30 horas habrá una procesión. Es impresionante la gente que va al santuario en estas fechas, la misa siempre llena para pedir al santo y agradecer el poder tener pan y trabajo".

