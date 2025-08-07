10°
Un diputado feliz porque no hay barrera sanitaria: sortea un costillar y un fernet

Es Darío “Pampa” Peralta, de Neuquén. Así, quiere celebrar el mes de la medida. Dijo que el precio del asado bajó. Es de Unión por la Patria. La reacción en las redes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una insólita publicidad recorrió las redes sociales este miércoles. Un diputado provincial nequino sortea un costillar de ternera y un fernet con coca en su cuenta de Instagram. La historia fue del legislador Darío "Pampa" Peralta del bloque de Unión por la Patria.

 

En el video, Peralta aclara que el sorteo se realiza debido a que se cumple un mes del levantamiento de la barrera sanitaria. Él ha sido un ferviente defensor de la medida del gobierno nacional, a contracorriente de otros personajes de la política neuquina.

 

El diputado se ha manifestado en favor del levantamiento muy activamente en sus redes sociales. Ha publicado imágenes de carnicerías que bajaron el precio del asado desde el día que la implementación está vigente, el 1 de julio; y también subió un video haciendo asado un día después de esa fecha.

 

Es por eso que una semana después de cumplir un mes el levantamiento de la barrera, Peralta y su equipo realizan el sorteo de un costillar y, si se cumplen condiciones extra, un fernet con coca. "Seguimos festejando el levantamiento de la barrera sanitaria y comercial contra la carne y por eso vamos a sortear un costillar. Porque el asado está ahora más barato para los neuquinos y eso es motivo de festejo", publicó el diputado en su Instagram.

 

En el video se lo puede ver dentro de su despacho en la legislatura. En el video ficcionalizado, miembros de su equipo le recuerdan que se cumple un mes de la resolución que eliminó la restricción.

 

Además de participantes, la sección de comentarios de la publicación se llenó de comentarios a favor de la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei y a favor del Presidente de la Nación como: "Gracias a Milei. Vamos Milei Carajo." o "Jajaja no hay mejor propaganda para el peluca!!!".

 

También hubo críticas para el representante y para el peronismo neuquino: "Son de cuarta como siempre", comentó un usuario. Otro expresó su descontento con la conducción opositora: "Que mal que esta el peronismo neuquino, soy afiliado, seguro que pueden hacer algo mejor que un sorteo", publicó.

 

 

