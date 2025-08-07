Jueves 7 de agosto: Jornada de sol y máxima de 10°C

El pronóstico del tiempo para mañana, jueves 7 de agosto, anticipa una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables para la época, sin probabilidad de precipitaciones.

La jornada comenzará con un cielo con nubes y una temperatura mínima de 2°C, con una sensación térmica de 0°C. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará y la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 10°C por la tarde, con una sensación térmica similar. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá a 5°C, para luego finalizar el día con 3°C.

En cuanto al viento, por la madrugada y mañana soplará levemente del sector norte, con velocidades de 1 a 13 km/h. Por la tarde, el viento rotará al sureste y alcanzará los 17 km/h. Por la noche, el viento se mantendrá del noroeste, con velocidades de 3 a 17 km/h.