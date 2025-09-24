Realizaron un allanamiento por robo y terminaron encontrando un arma de la Policía

Un allanamiento en Epuyén, ordenado por la Fiscalía en el marco de una investigación por un presunto robo en El Pedregoso (El Hoyo), permitió recuperar varios objetos denunciados como sustraídos. Durante el procedimiento, además, se encontró un arma de fuego con inscripciones de la Policía de Chubut, lo que derivó en una nueva causa judicial.

La denuncia que inició la investigación

La causa se originó a partir de la denuncia de un vecino, quien advirtió que la vivienda de un conocido (propiedad que tenía a su cuidado) había sido violentada. En la inspección inicial constató la falta de distintos elementos de valor, entre ellos, un televisor, una garrafa y herramientas.

Con estos datos, el fiscal Nicolás Vasiliev solicitó el allanamiento del domicilio de un sospechoso en Epuyén, así como la requisa de su vehículo y de las personas presentes en la vivienda. También se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares.

Objetos recuperados en el allanamiento

El operativo policial arrojó resultados positivos: en la vivienda se encontraron y secuestraron una garrafa, una caja de pesca con herramientas, dos palas y dos picotas, elementos que habían sido denunciados como robados en la vivienda del paraje El Pedregoso.

Hallazgo inesperado: un arma de la Policía de Chubut

Durante el procedimiento, una mujer que se encontraba en el lugar intentó huir con un recipiente en el que llevaba una pistola y 78 municiones calibre 9mm. El arma presentaba inscripciones de la Policía de la Provincia de Chubut, lo que encendió las alarmas en la investigación.

Ante este hallazgo, se inició una nueva causa judicial para determinar el origen del arma y la responsabilidad penal de la mujer involucrada.

La diligencia fue ejecutada por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de la Comarca Andina, con el apoyo de la Comisaría de Epuyén y la Policía Científica de Lago Puelo.

O.P