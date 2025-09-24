17°
18°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina violencia intrafamiliar
24 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Terror en el hogar: Un niño denunció a su padre por violencia y la Policía halló un rifle en la casa

La investigación comenzó luego de que un niño relatara en su escuela que su padre ejercía violencia física y psicológica contra él y su madre. Según su testimonio, las amenazas incluían la presencia de un rifle en el hogar.
Por Redacción Red43

Un allanamiento en la Comarca Andina, ordenado por la Fiscalía, derivó en el secuestro de distintos elementos vinculados a un grave caso de violencia intrafamiliar. El operativo también expuso la presencia de drogas, lo que abrió una nueva causa judicial.

 

Denuncia iniciada por el testimonio de un menor

 

La investigación comenzó tras una denuncia realizada por el Servicio de Protección de Derechos, luego de que un niño relatara en su escuela que su padre ejercía violencia física y psicológica contra él y su madre. Según el testimonio, las amenazas incluían la presencia de un rifle en el hogar.

 

Ante la gravedad de la situación y el riesgo para la familia, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento del domicilio, además de la requisa del vehículo y del imputado. El objetivo era secuestrar armas de fuego y municiones para neutralizar el peligro hacia la mujer y sus hijos.

 

 

Secuestro de armas y hallazgo de drogas

 

Durante el procedimiento policial, se confiscó un rifle de aire comprimido con varios balines. Sin embargo, los investigadores también encontraron elementos que derivaron en la intervención de la Justicia Federal: plantines de cannabis sativa, semillas, y cantidad de marihuana lista para consumo. Estos hallazgos abrieron una causa paralela por infracción a la Ley de Drogas.

 

Medidas judiciales de protección

 

Como resultado de la investigación, la Justicia impuso al imputado una medida de restricción de acercamiento y contacto por 30 días con la mujer y sus hijos, para resguardar la seguridad de la familia.

 

Participación de fuerzas policiales y fiscales

 

Del operativo participaron el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer y el Fiscal Nicolás Vasiliev, junto a personal de la Comisaría de El Hoyo, el G.R.I.M. a cargo del Jefe Sto. 1º Juan Arce, Policía Científica, la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Comarca Andina, además de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo.

 

 

 

O.P.

 

