Valle Chico: el Municipio quiere priorizar a quienes esperan hace años por sus terrenos

El Municipio de Esquel avanza en la planificación de un nuevo proyecto habitacional que contempla la construcción de 80 viviendas en Valle Chico, uno de los sectores de la ciudad que cuenta con mayor disponibilidad de tierras para el desarrollo de nuevos barrios.

La iniciativa se enmarca en el Plan Galina y todavía se encuentra en etapa de definición. Según explicó el intendente Matías Taccetta, se analiza llevar adelante las viviendas junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o mediante Chubut Fideicomiso.

Uno de los principales objetivos es que quienes adquirieron sus terrenos en Valle Chico hace más de una década tengan prioridad a la hora de acceder a las viviendas.

“Estamos viendo si se hacen a través del IPV, a través de obra delegada o a través de un fideicomiso que es Chubut Fideicomiso”, explicó Taccetta durante el acto por el 17 de agosto.

Prioridad para quienes ya tienen lote

El intendente señaló que Valle Chico representa actualmente una de las pocas zonas de Esquel con grandes extensiones disponibles para desarrollar un proyecto habitacional de estas características.

“Es el único sector que tenemos grandes extensiones como para poder hacer un plan de 80 viviendas”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el Municipio busca contemplar especialmente la situación de los vecinos que compraron sus lotes años atrás y todavía no pudieron avanzar con la construcción de sus viviendas.

“La gente lo había pagado y no tenía la posibilidad de acceder a esos lotes, pero muchos no han podido construir o no pueden construir por la situación económica”, explicó.

Por ese motivo, la propuesta apunta a que esos vecinos puedan ser los primeros beneficiarios de las futuras viviendas, mientras que el Municipio también dispondría de nuevos lotes para continuar ampliando el desarrollo habitacional del sector.

Más de 500 lotes y obras de servicios

El proyecto se suma a las obras de infraestructura que el Municipio viene ejecutando en Valle Chico. Taccetta señaló que actualmente se encuentran en la etapa final de la obra eléctrica y que anteriormente se avanzó con la llegada de distintos servicios.

“Estamos terminando ya la obra eléctrica, la urba, por último los servicios, hemos llegado con el agua, con el gas”, detalló.

De acuerdo con lo señalado por el intendente, son más de 500 los lotes disponibles en el sector. La intención es que la infraestructura existente permita avanzar progresivamente con la construcción de viviendas para las familias que esperan desde hace años una solución habitacional.

El proyecto de las 80 viviendas todavía debe definir su modalidad de ejecución y avanzar en las distintas etapas administrativas antes del inicio de las obras.

A.M.D