El ISFD 809 realizará una suelta de libros este miércoles en Esquel

El Instituto Superior de Formación Docente N° 809 realizará este miércoles 19 una suelta de libros en sus instalaciones, destinada a quienes quieran acercarse a buscar material de su interés.

La actividad comenzará a las 19:30 y se desarrollará en el pre SUM del ISFD 809, donde estarán disponibles distintos materiales de la biblioteca.

Desde la institución explicaron que los ejemplares forman parte de un proceso de expurgo, una operación técnica de evaluación crítica de la colección que forma parte del ciclo vital de las bibliotecas. A través de este proceso se dan de baja materiales por distintos motivos, como deterioro, falta de pertinencia, ejemplares repetidos o poco uso.

La iniciativa busca poner esos materiales a disposición de la comunidad, permitiendo que quienes se acerquen puedan seleccionar aquellos que sean de su interés.

La suelta se realizará este miércoles 19 de agosto desde las 19:30 en el pre SUM del ISFD 809.

A.M.D