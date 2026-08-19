Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ISFD 809
19 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El ISFD 809 realizará una suelta de libros este miércoles en Esquel

La propuesta será desde las 19:30 en el pre SUM de la institución. Se podrán retirar materiales seleccionados de la biblioteca que fueron dados de baja. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente N° 809 realizará este miércoles 19 una suelta de libros en sus instalaciones, destinada a quienes quieran acercarse a buscar material de su interés.

 

La actividad comenzará a las 19:30 y se desarrollará en el pre SUM del ISFD 809, donde estarán disponibles distintos materiales de la biblioteca.

 

Desde la institución explicaron que los ejemplares forman parte de un proceso de expurgo, una operación técnica de evaluación crítica de la colección que forma parte del ciclo vital de las bibliotecas. A través de este proceso se dan de baja materiales por distintos motivos, como deterioro, falta de pertinencia, ejemplares repetidos o poco uso.

 

La iniciativa busca poner esos materiales a disposición de la comunidad, permitiendo que quienes se acerquen puedan seleccionar aquellos que sean de su interés.

 

La suelta se realizará este miércoles 19 de agosto desde las 19:30 en el pre SUM del ISFD 809.

 

 

 

 

 

A.M.D

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mañana vuelve a funcionar PAMI en Esquel
2
 Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces
3
 Dagna Del Carmen Jaramillo Díaz QEPD
4
 Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles
5
 Una nena de 9 años fue filmada manejando por Lago Puelo
1
 Esquel recibe al Torneo Provincial de Pádel
2
 Ruta 259: Trevelin reclamó por la repavimentación y el tramo hacia Futaleufú
3
 Día del Árbol: Invitan a una salida para observar aves y conocer el rol de los árboles
4
 La Camerata Cooperar y la Orquesta Filarmónica Clave se presentan gratis este sábado
5
 El Consejo del Adulto Mayor marcó su preocupación por las condiciones del acuerdo con PAMI
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -