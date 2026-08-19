Se viene el Desafío Tecka y proyectan históricas obras de infraestructura

La localidad de Tecka continúa fortaleciendo su desarrollo deportivo con un nutrido calendario de competencias para la segunda mitad del año y un plan de obras de infraestructura que marcará un antes y un después para la comunidad.

En diálogo periodístico, Damián Leiva, al frente del área de Deportes municipal, repasó las actividades proyectadas y remarcó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno Provincial, Chubut Deportes y el municipio para concretar avances clave.

Entre las actividades programadas, Leiva destacó la realización de torneos de futsal, el primero de ellos se disputará a principios de septiembre con el acompañamiento de la Agrupación Gaucha, seguido por un certamen enfocado en las categorías 2010 a 2012 que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal.

Sin embargo, una de las citas más esperadas es el Desafío Tecka, la emblemática prueba de ciclismo que se llevará a cabo el domingo 11 de octubre.

"Es una carrera que viene creciendo año a año; el año pasado tuvimos cerca de 100 corredores. Ya hicimos el lanzamiento formal e invitamos a todos los deportistas a sumarse a participar para que el deporte siga creciendo en la localidad", expresó Leiva.

UN HITO HISTÓRICO: EL PISO FLOTANTE PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL

Uno de los anuncios más significativos para el deporte bajo techo es la confirmación de la llegada del piso flotante (proveniente del club Germinal) para el Gimnasio Municipal, un anhelo de larga data para la comunidad.

"La posibilidad del piso flotante era algo que veíamos muy lejano y hoy se nos va a dar. Es una gran alegría para el pueblo, para los chicos y para los adultos que realizan actividad física. El piso flotante es espectacular porque disminuye el impacto y previene lesiones", valoró el funcionario, estimando que en un par de meses ya estará disponible en la localidad.

INFRAESTRUCTURA Y EL APOYO DEL PLAN GALINA

Por último, el director de Deportes se refirió al aporte del Gobierno Provincial a través del Plan Galina, herramienta con la que se proyectan nuevas mejoras para las instalaciones deportivas. Entre ellas, remarcó la gestión para la instalación de la luminaria en la cancha de césped sintético.

"Estamos sumamente agradecidos con el Gobierno Provincial, con Chubut Deportes y con la Municipalidad de Tecka. Gracias a que nos escuchan y al trabajo en conjunto se logran estas cosas para que la infraestructura deportiva de nuestro pueblo siga creciendo", concluyó Leiva.