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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Tecka avanza con el impulso del "Plan Galina"

El intendente Jorge Seitune repasó la intensa agenda de obras públicas que está transformando la localidad.
Por Redacción Red43

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Con una gestión que ya suma 27 años, el jefe comunal destacó el impacto positivo que tendrán los proyectos en curso para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

 

Uno de los anuncios centrales fue el trabajo conjunto con el gobierno provincial bajo el marco del "Plan Galina", mediante el cual se avanza en la construcción de 10 nuevas viviendas destinadas a agentes públicos de áreas esenciales como salud, educación y la policía. Esta iniciativa busca dar respuesta a la demanda habitacional de los trabajadores locales.

 

 

OBRAS EN MARCHA PARA EL CRECIMIENTO LOCAL

 

Además del impacto habitacional del "Plan Galina", el intendente Seitune detalló otros proyectos fundamentales para la comunidad:

 

Viviendas: Se ha gestionado financiamiento provincial para finalizar 20 casas —originalmente iniciadas por Cáritas—, las cuales serán construidas bajo la modalidad de autoconstrucción, fomentando la participación de mano de obra local. Adicionalmente, el municipio lleva adelante la construcción de otras 3 unidades habitacionales con fondos del IPV.

 

Infraestructura de Salud: Se proyecta la remodelación del antiguo hospital rural para convertirlo en un centro de día, con la visión a futuro de transformarlo en un espacio de contención para adultos mayores.

 

Servicios y Producción: La agenda incluye la adecuación del matadero municipal a las normativas vigentes y la ampliación de la red troncal de gas.

 

Desarrollo Cultural y Deportivo: Seitune hizo hincapié en la importancia de invertir en fiestas populares, como la Fiesta del Calafate, donde se han realizado mejoras significativas como un nuevo escenario y la renovación del campo de doma. El intendente remarcó que estos eventos no solo ofrecen contención social, sino que también actúan como un motor económico vital para el pueblo.

 

Para Seitune, estos proyectos representan el cierre de una etapa marcada por el "compromiso y la pasión", con el objetivo claro de dejar una infraestructura sólida que potencie el crecimiento de Tecka y genere empleo genuino para los monotributistas y trabajadores locales.

 

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