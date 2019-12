No a la Mina: "Estamos en la antesala de otro momento grave"

Durante la mañana de este lunes, vecinos pertenecientes a la Asamblea del NO A LA MINA brindaron una conferencia de prensa en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Al hacer uso de la palabra, Nilda Bulzomi, indicó que "hace 17 años cuando comenzó este proceso, sabíamos que era el inicio pero no sabíamos cuál sería el final. En este proceso tuvimos momentos de sosiego y otros más álgidos; hoy estamos en un momento álgido".

"El 27 de diciembre en la Legislatura es probable que se intente tratar nuevamente la propuesta de zoonificación en la provincia. Hemos sido víctimas de esta situación a lo largo del año y de años anteriores".

En este marco, la vecina remarcó que "algunos creen que la minería es la solución, pero la población sabe que no es así, por ello, convocamos a una movilización masiva el día 26 a las 19 horas en la Plaza San Martín, como previa a la sesión. Tenemos que generar el rechazo masivo de toda la provincia".

"Tenemos el triste antecedente de lo que sucede en Mendoza. Afortunadamente toda la población salió a rechazarlo".

Por otro lado, Corina Milán, al ser consultada por los dichos del Gobernador sobre la situación particular de la cordillera, respondió: "El Gobernador no es original, repite todo. Subestiman la inteligencia del pueblo, pero quienes formamos parte de luchas colectivas sabemos que lo que no es bueno para Esquel no es bueno para nadie".

"Si hay explotación minera con utilización de sustancias tóxicas, detonaciones de grandes volúmenes de rocas, se afecta la calidad del aire y de vida de las principales localidades de Chubut. Por otro lado sabemos cómo funciona la lógica de corporaciones extractivistas; la meseta si bien tiene una digna y enorme resistencia que es invisibilizada, no quieren megaminería, tienen otro modo de subsistencia, saben del valor que tiene el agua y el estilo de vida que eligen tener".

Continuando con la situación de la meseta, Corina agregó que "están en desventaja; las corporaciones tratan de anclarse ahí, generan un espejismo que dura poco tiempo. Sabemos que si se instalan van a volver por nosotros también".