El Horcón: En Esquel no hay ni habrá minería

"En la Cordillera no se va a tocar absolutamente nada: la Cordillera ya dijo, en su plebiscito, no a la minería", estas palabras de Arcioni no hacen otra cosa que ratificar lo que, desde hace 17 años, los esquelenses decidieron: en Esquel no hay y no habrá minería.

Es imposible que el gobierno sea cual sea su deseo, se expida sobre la actividad en nuestra ciudad de un modo diferente. Ni aunque esté dispuesto a asumir el costo político de apoyar la minería, en Esquel, sabe el mandatario, que no hay posibilidad alguna que pueda realizarse ningún proyecto basado en la extracción de recursos minerales.

El intendente Ongarato también ha hecho saber su posición de rechazo a la minería en el ejido municipal, que no es más que la asumida en campaña y la que avala, en gran medida, el apoyo a su mandato.

Ningún partido político de los que tienen representantes electos en Esquel puede arrogarse la anti minería. Si bien no fue así desde los tiempos del plebiscito hoy, la convicción es mayoritaria, al punto que tenemos una generación que ha crecido y se ha hecho adulta bajo el “No a la mina” como parte de lo que nos identifica como ciudad.

Hasta la fecha nunca se ha creado, para ninguna actividad extractiva en Argentina, un fondo de inversión o instrumentos financieros que remplacen a futuro las consecuencias de extraer recursos no renovables de la tierra. El cuidado ambiental tampoco se ha regido por las mejores leyes ni intenciones, al punto que los que promueven hoy la actividad hablan del ambiente como una novedad que, ahora sí, se pretende cuidar.

La legislatura de la provincia seguramente debatirá el futuro minero de Chubut y la decisión es una incógnita, lo que parece inamovible es que en Esquel no habrá actividad minera.

