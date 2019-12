Un 2020 feliz

Como todos los fines de año, este también nos deseamos, entre todos, feliz año nuevo, y deseamos felicidad a nuestra familia, conocidos y amigos.

Estas líneas son especialmente para quienes están atravesando un momento difícil.

Sinceramente, creo que la felicidad no es algo que solo se ofrece a unos pocos.

Creo que cada uno puede ser feliz, si se toma el tiempo para eso.

Está bien estar estresado, asustado y triste: yo lo he estado casi toda mi vida.

He confrontado mis miedos más grandes una y otra vez. He enfrentado a la muerte y la he engañado, he visto a seres queridos morir, fallé en los negocios varias veces y me rompí el corazón muchas más.

Sé que soy afortunado de vivir una buena vida y que la mayoría de la gente asumiría que el éxito de algunos negocios y las comodidades que conlleva me han traído felicidad. Pero no lo han hecho; de hecho, es al revés. Si he tenido algún pequeño éxito, es porque he sido feliz.

En mi opinión, felicidad no se trata de hacer, se trata de ser. Y para ser feliz, se debe pensar conscientemente al respecto.

La presencia misma en este mundo es el motivo de la felicidad. Como en el viejo Juego de la Oca, sumamos 2, perdemos 1, sumamos 6, de vuelta a 0, sumamos 5 casillas.

Jugar el juego de la existencia es la esencia de la felicidad.

Si te tomas el tiempo de simplemente apreciar los frutos de la vida, las tensiones comenzarán a disolverse, se pondrán las cosas en perspectiva y serás más feliz.

Para mí, está en ver las bandurrias llegar al patio de la casa al atardecer. Está en sostener las manitas de mi hijita mientras trata de explicarme alguna cosa. Está en escuchar los debates de mis otros hijos en la cena de la familia. En las charlas con Fidel mientras acomoda los carritos en la salida del supermercado, en la sonrisa de un extraño, en el olor a lluvia, en el viento en la cara, en el frío de la primera nevada.

Permítete estar en el momento y apreciarlo.

Y no solo busques la felicidad cuando estés deprimido: la felicidad no debe ser un objetivo, debe ser un hábito.

Elimina el viejo enfoque y comienza a ser todos los días. Sé cariñoso, agradecido, útil y sé un espectador de tus propios pensamientos.

Desconéctate de todo lo que crees que debes hacer y comienza a ser. Te prometo que la felicidad llegará.

Si te preguntas como lo sé, es algo que aprendí hace algunos años, y voy a contestarte parafraseando una frase de Eliot: “Hay veces que, a mi espalda, en una gélida ráfaga de viento, oigo un crujir de huesos y una sonrisa ahogada que va extendiéndose de oreja a oreja”.

Créeme que eso te hace apreciar el momento.

Que tengas un gran fin de año y que, en el 2020, seas muy, muy feliz.