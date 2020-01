Tres diputados y un intendente se manifestaron en contra de la minería

Los dirigentes políticos de la provincia del Chubut comenzaron a manifestar sus posturas acerca de la minería en este nuevo año, donde el intento de modificación de la ley en Mendoza y el proyecto Navidad de la meseta chubutense se hicieron visibles, provocando manifestaciones masivas en la mayoría de las localidades.

En esta ocasión, uno de los primeros en expresarse al respecto fue el intendente de Río Pico, Diego Pérez, quien, el 2 de enero, comentó que el 27 de diciembre del 2019 se presentó un proyecto de declaración en el Concejo de la localidad, donde se manifestó que la localidad será "libre de minería a cielo abierto y con la utilización de cianuro".

Además, la diputada provincial Leila Lloyd se expresó al respecto en su página de Facebook, hablando en nombre de dos diputados más de Trelew, todos (ella inclusive) pertenecientes al sector madernista: "Por mi familia y por todos los chubutenses y por el futuro de mi querida provincia!! No es no! Los diputados José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y yo no votamos la minería".