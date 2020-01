Nueva movilización por el No a la Mina en Esquel, desde el dron de Red43

Esta tarde, se realizó en Esquel una nueva marcha masiva por el No a la Mina, luego de dichos de Carlos Relly, el ministro de Gobierno, en los que declaraba que esta actividad "es parte de la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento" y en los cuales agregó que el gobernador, Mariano Arcioni, avanza con un proyecto al respecto.

Sin embargo, esta mañana el gobernador desmintió esos dichos de manera enfática:

Acá hay que dejar bien en claro, nosotros no queremos una minería que contamine, no queremos la minería en la Cordillera, no queremos minería, no queremos minería con cianuro; eso que quede claro. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de desarrollo provincial, sin la megaminería, sin cianuro".