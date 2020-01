Gustavo Sastre se manifestó en contra de la minería

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se manifestó este viernes en redes sociales acerca de la megaminería, donde, sorprendentemente, se manifestó en contra.

El mensaje en su cuenta decía lo siguiente:

Si hay algo que nos caracteriza, es el cara a cara con la gente. Nos debemos a los vecinos. La Provincia no está en condiciones de afrontar ninguna acción que tenga que ver con Minería. El pueblo se manifestó, y son ellos los que nos pusieron en este lugar #NoEsNo #Madryn #Chubut pic.twitter.com/W5kbhXUjKe

Esto fue después de que tres diputados provinciales y un intendente se manifestaran, a su vez, en contra de la mencionada actividad. Esto también fue sorprendente, ya que la postura de los tres diputados, hasta ahora, permanecía neutral y nadie había realizado ningún tipo de comentario al respecto.

Por otra parte, Ricardo Sastre, el presidente de la Legislatura, también se expresó en redes sociales, pero no en contra ni a favor de la minería. En cambio, reclamó que una de las manifestaciones antimineras llegara hasta su propia casa.

El mandatario se quejó, diciendo que no es la forma de reclamar, ya que "una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino".

Nueva marcha “antiminera” en mi casa. Por lo que soy como político, y por cómo me manejo, bajé y los atendí, los hice pasar para poder dialogar. Podemos coincidir en el reclamo, pero no comparto la forma, y una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino #Chubut pic.twitter.com/OMckj0KjQ6