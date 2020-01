Moda: ¡Los accesorios de caracoles están de vuelta!

Los collares, pulseras y tobilleras hechos con caracoles fueron furor en algún momento y nunca se fueron. La playa y el verano siempre traen alguno de estos accesorios a la vida, pero este año con una intensidad mayor.

Si bien desde el año pasado las más fashionistas se habían empezado a mostrar con estos curiosos accesorios (sobre todo en looks de estilo Boho Chic), fue la pasarela de Otoño/Invierno de Prada, con sus mil y un looks adornados con uno o varios collares de caracoles, la que terminó de convertir a este accesorio y en particular a los caracoles en un must have para esta temporada de calor.

Pulseras, broches, anillos, tobilleras, aros, bolsos y hasta zapatos hechos de caracoles, especialmente si los combinamos con prendas blancas, le darán a cualquier look un toque playero, bohemio y muy canchero sin resultar demasiado. También hay opciones de prendas y carteras con caracoles bordados que bien se pueden usar para una salida por la ciudad, como una caminata por la playa, junto al mar.

No es necesario que estos accesorios caigan en el olvido cuando el frío se acerque. Sí, por supuesto que no los llevaremos en sandalias, pero los collares y aros todavía pueden seguir completando nuestros looks.

¡La creatividad será la clave para poder usarlos todo el año!