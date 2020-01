Usurpaciones en Costa del Lepá: "Los vecinos nos defendemos entre nosotros"

Luego de varios meses de sus denuncias públicas y ante la justicia de la provincia, los vecinos de Costa de Lepá continúan expresando su miedo por amenazas ante posibles usurpaciones que se vienen dando en el lugar hace mucho tiempo, por parte de una misma familia.

En ese sentido, algunos de los vecinos de Lepá estuvieron presentes en Esquel y charlaron con Red43 para comentar cómo se encuentra la situación en este momento.

"El campo que se ocupó en julio sigue ocupado y le abrieron la casa al dueño y le sacaron todas sus pertenencias. En nuestros campos no han entrado, pero tenemos amenazas. Estuvieron en el Montoso con doce personas, se bajaron a amedrentar a un matrimonio joven y a una señora mayor, pero no ha pasado a mayores", explicó una de las vecinas de Costa del Lepá.

"Los vecinos estamos organizados para defendernos entre nosotros, porque la justicia ha demostrado que no actúa. Sabemos que no podemos contar con la justicia".

"Nos sentimos guachos y aparte de todos. Existen los derechos humanos para ellos y para nosotros no. Lo que queremos es poder trabajar. Es lo único que pedimos".

"Limarieri no ha concurrido a las últimas reuniones. Él no quería politizar el tema y no le puso el pecho a las balas. Tendría que haber hablado con algún ministro de seguridad".