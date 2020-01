Usurpación en el PN Los Alerces: "Decidimos no ingresar para evitar conflictos"

El jueves por la tarde, una comunidad tomó el sector denominado "El Cristo", en el Parque Nacional Los Alerces. En ese marco, el intendente Ariel Rodríguez comentó cómo fue el procedimiento realizado en el que no lograron tener ningún tipo de contacto con la gente que se instaló en el lugar. Además, comentó que era algo que estaba previsto.

"Sabíamos que podía llegar a darse por un mensaje en las redes sociales. En horas de la tarde de ayer, se escuchaban ruidos de motosierras y gritos musicales que se usan en eventos de pueblos originarios. Tomé conocimiento a las 20 y se informó a Gendarmería para ver cuál sería el procedimiento. Quisimos acceder al lugar y en el camino de acceso pusieron una barricada con ramas y troncos de árboles secos y no pudimos acceder. Iniciamos caminata con Gendarmería y Parques, escuchamos gritos dentro del monte que están ocupando y optamos por no ingresar para evitar cualquier tipo de conflicto", destacó Rodríguez.

Además, el intendente del PN Los Alerces contó que el tanto el juzgado federal como el INAI ya tienen conocimiento sobre este caso: "Se puso en situación al Juez Federal y expusimos esta situación irregular de una ubicación de persona que desconocemos quiénes son. Sabemos que es una agrupación de recuperación de territorios. Le pedimos a nuestras autoridades que se contacten con el INAI, quienes desde anoche están en el tema y si todo sale bien mañana los tenemos por acá. Ellos van a iniciar el diálogo con estas personas".

"Corresponde que sea el INAI, que se dedica a este tipo de relaciones. Siempre estamos por la vía del dialogo, es la única forma de poder acordar cuestiones. Por suerte mañana tenemos la visita de ellos. Seguramente nos pondrán en situación, ellos tienen contacto con los que están arriba. Esperando que todo termine de la mejor manera para ver a qué nos estamos enfrentando".

Por otra parte, Rodríguez resaltó que no hubo contacto con las personas y no se sabe quiénes ni cuántos son: "No tuvimos ningún tipo de contacto. Yo hice la ampliación, fui a declarar por actuación de oficio y no pudimos acceder. Tampoco quisimos hacerlo. Sabemos el reclamo y los mensajes que esta organización llevaba adelante. No somos el mejor referente para poder iniciar una conversa, menos de noche y sin saber a que nos estábamos exponiendo. Posiblemente sean muchos, pero no sabemos cuántos son. Hay una especie de control para saber quiénes ingresan al parque y quiénes pueden ingresar a ese sector, pero estamos ante la situación de qué está pasando".

Con respecto a la zona de la toma, el intendente señaló: "Es un sector que no es de uso público, no tiene senderos habilitados. Con los cortes de motosierra que hubo no sabemos qué ocurrió. Esperamos ingresar en algún momento para ver qué se hizo. Por una cuestión de seguridad y prevención , se evita de que ingrese gente a ese sector".

Por último, consideró que este conflicto no afectará a la gran temporada que está atravesando el parque: "No creo que afecte a la temporada. Hay buena presdisposición del inai para trabajar en esto. El reclamo será legítimo o no, pero no creo que afecte".

