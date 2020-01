Razetto no continuará en la dirección de niñez, adolescencia y familia: "Me voy por la puerta grande"

Por decisión de la Secretaria de Desarrollo Social, Fabiana Vázquez, quien decidió renovar su equipo, Oscar Razetto no continuará en la dirección de niñez, adolescencia y familia de la Municipalidad de Esquel. El exfuncionario hizo un repaso del arduo trabajo realizado mientras estuvo a cargo.

"Fue una decisión de la actual Secretaria, que me pidió que me alejara, que iba a poner otra persona en la dirección. Así que me fui. Simplemente eso".

Sobre el balance, Razetto indicó: "Muy contento por las cosas que se lograron. Se trabajó mucho en refugios, hogares de protección, hogares de niños, programas de TPI, de tercera edad con adultos mayores. Se hizo un trabajo muy grande así que satisfecho por todo lo que se logró".

Por otra parte, agregó: "Siempre hay cosas por mejorar con situaciones que se presentan todos los días. Hay que evaluar y tomar decisiones. Nosotros profundizamos los canales de comunicación con todas las instituciones y organismos como salud y justicia. Se venía haciendo un trabajo muy articulado con los niños y la educación. También con los temas de violencia, embarazos vulnerables, hogares de adolescentes por una cuestión de acompañamiento".

"Queríamos profundizar la prevención y no llegar a que los niños y otras personas tengan que ir a un hogar".

"Estaba muy metido en mi trabajo y no estaba pendiente de la cuestión, ni la rosca política. Todos los días los viví como el último. Me voy tranquilo, por la puerta más grande que hay. Yo me abocaba en trabajar, en los chicos, en la mujeres víctimas de violencia", puntualizó Razetto.