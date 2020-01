Nueva columna de El Horcón: "La Provincia y su laberinto"

Enero comienza complicado para la provincia de Chubut. Si bien -muchas veces- esperamos que con el último día del año lo malo se disuelva y se abra un nuevo abanico de posibilidades, lo cierto es que para ello se deben sembrar las bases para metas, planes y logros, mucho más si hablamos de política, de crecimiento y soluciones de una comunidad como es la chubutense.

Sin fecha para aguinaldo, sin cronograma de pago para los haberes de diciembre y con compromisos atrasados con proveedores, inicia el 2020 el gobierno de la provincia de Chubut. La pesadilla de paros, problemas en los servicios de salud, curso escolar sin días de clases, sin proyecciones para mejoramiento de rutas e infraestructura, es un panorama que no llegó a su fin el 31 de diciembre pasado.

Sin el estado comprometerse -realmente- con una salida que recorte gastos innecesarios, que sirven únicamente para mantener una planta política ineficiente y sin que se den las garantías necesarias para que funcione las instituciones, difícilmente salga un conejo de la galera.

Hasta la fecha la suba de impuestos y los intentos fallidos de colocar la minería en agenda son las únicas medidas que se avizoran a corto plazo. El reiterado reclamo de la pequeña y mediana empresa de garantías y leyes que le permitan funcionar y generar empleo, ya acumula décadas y nadie se quiere hacer cargo de la única y verdadera salida que tiene Chubut: apoyo y acciones que posibiliten la inversión.

Vivimos en una de las provincias argentinas que más recursos posee y no se explotan ni siquiera en un tercio de sus posibilidades; estamos hablando de turismo y pesca, por ejemplo, también de energías renovables y recursos hídricos, por solo mencionar los ítems que son expuestos en una campaña tras otra y que nunca han tenido ni política de gobierno sostenida para su desarrollo ni claras intenciones o proyectos integrales que ameriten hacer que estos dones que poseemos se reviertan en fuentes de ingresos y mejor vida para los chubutenses. No olvidemos que es responsabilidad del estado garantizar las condiciones para que los privados puedan poner en marcha sus ideas y destinar a ellas sus recursos.

Si se sigue en la no-política de parches ante graves problemas ya endémicos y no se toma la decisión de adoptar medidas nuevas ante viejos problemas y acciones políticas responsables ante la demagogia y la inercia, Chubut padecerá una decadencia inentendible que no será y no se podrá sostener en el tiempo sin estallidos sociales.

CHISTE DE YAPA

Un señor que va a embarcar en un barco y llevaba a su cabra. El oficial de la aduana al verlo, le dice:

- ¡La cabra no pasa!

El hombre se va y un amigo que lo acompañaba le dice: - Pinta la cabra de negro y ponle un bozal y pensará que es un perro.

El hombre lo hace y vuelve a intentar embarcar…

- ¡He dicho que la cabra no pasa! –dice el de la aduana

- ¡No es una cabra!...¡Es un perro!- responde el hombre

- ¿Y los cuernos?

- ¡Con la vida privada de mi perro no se meta!