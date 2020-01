El Horcón: La institucionalidad de Chubut debe fortalecerse y la política no puede ignorarla

La grave crisis económica de Chubut, no parece ser lo que más ocupa y preocupa a la política de la provincia. Como si fuera poco, al descalabro financiero ahora se suma una escandalosa y mediática pulseada de fuerzas sin mayores objetivos que la disputa de poder.

Acá no hay un solo responsable de la actual situación de Chubut, no se trata únicamente de los que hoy son parte del gobierno, la oposición tampoco está cumpliendo su papel.

Peligra la institucionalidad y con ello objetivos supremos del estado; mediante los cuales se deben garantizar las condiciones para que se genere trabajo, además del funcionamiento de la salud, seguridad y educación que hacen al buen vivir de los ciudadanos y son de esas responsabilidades que no se pueden eludir, ni dejar de garantizar.

Gobierno y oposición no están llevando a cabo ese dialogo que todos coincidían como muy necesario y prometieron en campaña. Hasta la fecha nadie está dispuesto a acuerdos sin ganar pulseadas de poder que, definitivamente, no le interesan a los ciudadanos de la provincia.

Será interesante que a estas alturas la clase política de Chubut entienda que fueron electos, cada uno en la posición que ocupa, para mejorar el sistema de gobierno, proporcionar estabilidad institucional, hacer que la transparencia pase de un eslogan a un hecho y garantizar los servicios básicos que le corresponden al estado.

Cuando las instituciones funcionan, el estado sale con mayor rapidez de las crisis, a la vez que las garantías institucionales son imprescindibles para atraer inversión, algo impensable en las condiciones actuales.

Tampoco nada ayuda que algún que otro político desplazado de sus prebendas y cargos, se valga de algunos medios y redes sociales y se reproduzcan vaticinios de intervención en la provincia. Si bien una acción de este tipo puede darse en democracia, es un recurso poco recomendado y que nada aporta a la mencionada práctica democrática. Llama la atención que, además, se insinúe esta medida, hasta con fecha de ejecución, como si quien la anuncia no tuviera responsabilidad en la triste realidad de desgobierno y corrupción que arrastra el Chubut al que hemos llegado. Una provincia de instituciones más o menos sólidas, aunque atraviese una crisis económica, no hubiera dado lugar a semejante especulación.

El poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en Chubut, deben acatar los límites que sus funciones establecen y controlarse mutuamente. Ningún ´político por si solo tiene la varita mágica de resolver todos los problemas, no hay iluminados que puedan prescindir del control legislativo que, lamentablemente, en ocasiones aprueba emergencias, decretos, etc, que pueden ser hasta inconstitucionales. Todavía estamos lejos de votar legisladores por sus propuestas, idoneidad y honradez y aun peor, la práctica de las candidaturas testimoniales no es historia pasada.

Chubut no superará la crisis económica si no hay decisión política que lleve al estado y cada uno de sus miembros, a cumplir con un mínimo de decoro el rol para el que ha sido electo. Las instituciones deben funcionar. A estas alturas no se trata de frase hecha o de tarea para el hogar.

Si demora en entenderse que si no funcionan las instituciones no hay gobierno posible, no habrá soluciones; solo tendremos parches de circunstancias, riesgosos y de poca duración.