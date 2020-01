Vandalismo al Cristo del PN Los Alerces: "La gente que vive ahí se siente amenazada"

A raíz del vandalismo que sufrió el Cristo del Parque Nacional Los Alerces, surgió un gran repudio y lamento por parte de los pobladores y la comunidad católica y cristiana en general por lo sucedido.

En este caso, el Obispo José Slaby, comentó que los pobladores del lugar "se sienten amenazados". En ese marco, el sábado a las 16 dará una misa en el Parque Nacional.

"Digo lo que me han dicho los pobladores. Sufrió daños a lo largo de los últimos años, pero esta vez han decidido destruirla totalmente. Es un hecho muy doloroso para todos los católicos y también para los que profesan la fé cristiana, porque Cristo es un símbolo muy importante. Es el símbolo en el que Cristo murió por nosotros en la Cruz", agregó Slaby.

Por otra parte, el Obispo indicó que el reclamo es por el hecho de vandalismo y no por la ocupación de Tierras: "La denuncia no he hecho, porque creo que debería actual la Policía o Gendarmería o quien corresponda por oficio. Los Parques han hecho la denuncia. Intenté comunicarme con el Juzgado Federal, porque es Parque Nacional. Sin embargo, dijeron que no está dispuesto y que el conflicto que hay competen al INAI. Nosotros reclamamos por el delito de destrucción de la Cruz y agresión. No es un reclamo simple, es un hecho vandálico. Me siento impotente ante esta negativa de poder conversar sobre este asunto".