Mañana podría aprobarse el Presupuesto 2020: "No creo que haya inconvenientes"

Durante esta semana, luego de una primera reunión con Sergio Ongarato y el secretario de gestión y finanzas, Matías Taccetta, los concejales solicitaron que pasen todos los secretarios de la Municipalidad para poder explicar los lineamientos en base al presupuesto 2020 que será tratado el jueves por la tarde en la primera sesión ordinaria.

"De esta semana no va a pasar. La sesión se va a llevar a cabo para votar el presupuesto y no creo que tengamos mayores inconvenientes para que sea aprobado", expresó el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier. Y agregó: "Siempre hablé de respeto hacia la gente, mis colegas y los distintos bloques. Me pareció prudente que tengan el tiempo necesario para evaluar el presupuesto y realizar las reuniones con el intendente y los secretarios para sacarse las dudas. Me parece que el concejo ha estado evaluando el presupuesto".

"Se aprueba por mayoría simple y creo que tanto gente de la oposición como el bloque propio va a acompañar".

Por otra parte, sobre la situación del cupo femenino, la licencia de Fabiana Vázquez y la posible asunción de Rubén Álvarez, Wengier manifestó: "Estamos tratando de llegar a un acuerdo con la oposición. Tratamos de juntar toda la jurisprudencia y el acompañamiento legal para que no haya problemas como institución frente a distintas asociaciones que respaldan esa paridad. Nosotros no la podemos dar porque no tenemos más suplentes de sexo femenino. Los asesores legales nos han dicho que un titular es reemplazado por un suplente, sea cual sea el género".