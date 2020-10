Como no podía ser de otro modo, cada día el clima (ese de la temperatura y el buen solcito, no el político) se disputa una jornada con más brillo que la otra… se nota el objetivo de llegar al 17 de octubre con más adhesiones peronistas, de esas que ya no caben en el pecho para ser expresadas.

Las hormonas se revolucionaron a propósito del nacimiento del Gran Conductor el pasado 8 de octubre, con los dichos desafortunados de un concejal.

¡Perón, Perón, que grande sos! Si alguien pretendía olvidar tu natalicio no encontraste mejor forma para estar presente, ¡vos que en vida nunca te sacaste una selfi estabas en todas las redes sociales!... de izquierda a derecha, no importa… ¡tan presente como corresponde!

¡Mi general cuanto valés! … Inmediatamente aparecieron las adhesiones al movimiento ¿Quién diría que la más rancia izquierda fuera la más ofendida? Eso sí, siempre aclarando su “no peronismo” … pero mi General… ¡cuántas ganas en esas almas democráticas de que una molécula de tu luz de conducto r político los asista!

Perón, Perón, gran conductor… ¿Quién puede dudar que todos son del movimiento? No hay más que seguir la huella de nuestro mandatario esquelense quien no escatima elogios para el actual Diputado peronista local… y, como debe ser, el votado peronista que nos representa en el Congreso, le devolvió los elogios. No se rechaza -nunca- a un potencial compañero.

Sos el primer trabajador… ¿Alguien lo duda? En tu nombre llenaste gacetillas, recordaste que había una constitución, reuniste a todo el Concejo Delirante para para… bueno… eso no fue trabajar… ¡pero los reuniste!

Mientras tanto y a pesar de odios, discrepancias, aprovechados y demagogos, este 17 de octubre celebramos -gracias al gobierno de Perón- la creación en 1947 del Consejo Económico Social integrado por el oficialismo, y las organizaciones sindicales y patronales; la creación por ley N.º 13.229 de la Universidad Obrera Nacional en 1948; la aprobación del Plan de Turismo Infantil de 1950; la puesta en marcha de plantas siderúrgicas, refinerías de petróleo, centrales hidroeléctricas, la valoración de la flota mercante argentina que se colocó como la tercera del mundo, la construcción de 8.000 escuelas (algunas de ellas, las mejores de Esquel), la reducción del analfabetismo al tres por ciento en todo el país, viviendas para más de cinco millones de argentinos y mucho más. ¡Viva Perón!

La historia puede ser vivida y contada desde múltiples lugares y facetas. Respeto para las diferencias. Más trabajo político y menos demagogia. Por mejores octubres y mejores políticos.

DE YAPA UNA ANÉCDOTA REAL, CONOCIDA Y VIGENTE

Era el año 1972 y Perón se disponía a regresar a Argentina, desde su exilio en Madrid. Un periodista español le pide que describiera el espectro político de nuestro país, a lo que responde el General: “Mire, en Argentina hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales; un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas”. “Y entonces, ¿dónde están los peronistas?”, le repregunta el entrevistador, a lo que responde Perón: “¡Ah, no, peronistas somos todos!”.