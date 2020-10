Este miércoles inicia el Programa DetectAr en Lago Puelo y El Hoyo

Durante la jornada de mañana se realizarán cursos de capacitación a quienes llevarán adelante el programa, tanto para el personal municipal que recorrerá barrios y parajes haciendo las encuestas, como al personal de Salud que realizará las evaluaciones a fin de determinar si es necesario hacer un hisopado o no.



"Celebramos ser parte del operativo en un momento en que estamos a tiempo de evitar contagios. Tenemos que reforzar la idea de que estamos conviviendo con la pandemia y que debemos seguir cuidándonos", destacó Augusto al momento de abrir la reunión.



Luego tomó la palabra el jefe de Programas del Área Programática Esquel, Emiliano Biondo, quien expresó la necesidad de "trabajar organizadamente con los municipios para identificar todo aquel caso que no llega al hospital por las vías tradicionales". También lo acompañó en el mensaje el director del Área Programática de Esquel, Roberto Alonso.

En el equipo participan estudiantes de medicina que están trabajando como voluntarias para ministerio de Salud de la Nación. "Estuvimos en la Costa y nos acercamos a la cordillera de manera preventiva. La situación acá es muy favorable, están a tiempo de prevenir, con muy pocos casos activos en zonas cercanas. Es tiempo de cortar la cadena de contagios y no llegar a la circulación comunitaria", explicó Denise Laplacette, voluntaria del DetectAr junto a su compañera, Tamara Kiecak."El detectar es una gran estrategia que permite identificar casos sospechosos para covid mediante síntomas, se testea a personas con entre 3 y 7 días de síntomas pero además se realizan visitas domiciliarias para interactuar con la población", agregó Laplacette.En el encuentro participaron también el viceintendente Alejandro Marqués; los secretarios de Gobierno, Carola Salguero y de Desarrollo Humano y Social, Carlos Sánchez; la responsable de Juntas Vecinales, Nancy Calocerinos; la concejal de El Hoyo, Dora Mariguan; los directores del Hospital Rural Lago Puelo, Marcelo Basualdo y del Hospital Rural de El Hoyo, Febo Sosa; personal de salud de ambas instituciones y personal municipal.Personal municipal visitará barrios y parajes realizando un cuestionario a vecinos y vecinas, junto a recomendaciones de prevención.De ser necesario, y si se presentan dos o mas síntomas de forma persistente por al menos 48hs, quienes los presenten podrán acercarse al gimnasio municipal donde el equipo evaluará la situación.Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos.Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).