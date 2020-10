El subcomisario Bruno Germillac, a cargo de la comisaría de Sarmiento, brindó detalles acerca de la actuación que realiza la policía de la provincia en el marco de la pandemia.



El jefe policial explicó: “Venimos observando, no ha cambiado nada desde el inicio, siempre hemos tenido gran cantidad de intervenciones, por violación a algunas de estas medidas. En principio una circulación un poco más estricta y ahora al estar un poco más amplio, sobre todo que tiene que ver con reuniones sociales”.



“Todos los fines de semana tenemos entre tres o cuatro actuaciones de este tipo, este último no fue la excepción. El sábado a la madrugada tuvimos dos intervenciones en reuniones sociales, se labraron nueve actas de infracción de las personas que no cumplieron el horario”, indicó Germillac a FM Del Sur.

Los aislados

“Hoy necesitamos que la gente entienda cuales son los cuidados, porque estamos constatando estas faltas de las personas en aislamiento, labrando actuaciones federales, resoluciones porque no respetan el aislamiento”.



Dio en esta parte ejemplos: “Consideran ellos, no tener síntomas. Entonces si nosotros ponemos en tela de juicio, todos los protocolo y no los cumplimos, la situación se complica”.



Además, el subcomisario expresó: “Esto pasa en Sarmiento, tenemos alrededor de 300 aislados por día, tomando el parte diario. Pero sobre todo lo que tiene que ver con el aislamiento viajero, son personas que vienen de fuera de la ciudad, Comodoro Rivadavia o la provincia no han bajado de 100 personas por día”.



“Tenemos personas que deciden no respetar ese aislamiento”



Se mostró preocupado al señalar: “A veces hay que sumar los contactos estrechos, casos positivos y lamentablemente, tenemos personas que deciden no respetar ese aislamiento, nos lleva a tener que hacer actuaciones federales…A cualquier persona, por lo menos a mí me parece una locura, que estén disponiendo de salud un aislamiento por ser contacto estrecho y no respetarlo, sobre todo mentir en lo que son esos contactos estrechos y demás”.

Asimismo, Germillac manifestó: “Sorprende la visión de las personas, lo del mate. Es algo que ya no se entiende tener que explicar eso a una persona que dicen, en qué se basan, eso es complicado porque hoy, no entender que en realidad hay que mantener la distancia con el otro, utilizar un barbijo y no compartir el mate.”.