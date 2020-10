Ricardo Sastre: “No están dadas las condiciones para sesionar”

“Hay que poner los conceptos dentro de cómo son las notas periodísticas, ante la pregunta de un periodista sobre los problemas que hay alrededor de la figura del gobernador, que sucedería si le tocaría usted me consultaron y dije: `Yo apelo a que (Arcioni) termine la gestión, y que las cosas se hagan como corresponde´”, aclaró el vicegobernador Ricardo Sastre.

“Consultado si uno está preparado para las responsabilidades que le corresponden o si uno está preparado, dije que cuando uno está en política, no puede ser hipócrita, siempre aspira a lograr mayores objetivos pero fui yo quien decidió ser parte de la fórmula para no sumar un inconveniente más a la crisis que vivía la provincia”, agregó el compañero de fórmula de Mariano Arcioni luego de las declaraciones que formuló a un matutino que generaron revuelo en los ámbitos políticos.

En otro orden, acerca de la conformación del gabinete del gobernador Arcioni y la escasa o nula participación de funcionarios relacionados con el sastrismo, el vicegobernador indicó a LU17: “No tengo participación en el gabinete. Lo entiendo (a Arcioni) y sé que pondrá a su gente de confianza aunque a las alianzas electorales hay que cumplirlas… El pondrá la gente de confianza, pero nosotros hemos confirmado un frente amplio con Loma Ávila, Adrián Maderna, conmigo…A veces es bueno que participen actores que tienen en la vida política y que han sabido traspasar épocas de crisis institucionales para aportar su granito de arena”



El ajuste en el Legislativo

Al momento de anunciar el cronograma de pago a los estatales el martes pasado, Arcioni informó que debido a la restricción de gastos dispuesta por su administración, el Ejecutivo logró un recorte de 600 millones de pesos y solicitó al resto de los poderes del Estado que imiten los recortes en sus gastos.

¿Habrá recortes en la Casa de las Leyes? Ricardo Sastre dijo que “el Poder Legislativo nunca ha ejecutado el 100% de su presupuesto. Si bien yo aún no he completado un ejercicio, él (Arcioni) sabe que nunca un presupuesto se ejecuta más del 60 o 70% y esos fondos se terminan devolviendo al Ejecutivo. No creo que el problema sea el ajuste que deba hacer el Poder Judicial o Legislativo para solucionar los problemas de la provincia”.

Además, el madrynense sostuvo que “es difícil hablar de achique o ajuste en un contexto de atraso salarial tan importante como el que sufren los empleados públicos. El ejecutivo es el encargado de generar mayores dividendos o ingresos para achicar el déficit y no atacando la actividad de los empleados públicos”, mientras comentó: “Nosotros tenemos una provincia muy rica. Producimos recursos naturales, no podemos permitir que la mayoría de las empresas le den el valor agregado en otros lugares. Por ejemplo, no podemos permitir que nuestros langostinos se procesen en Ecuador o España; o la energía que se produce en la cordillera o los recursos pesqueros de Rawson no dejen valor agregado ni trabajo”.

Otro tema más que importante en esta coyuntura provincial, es el tratamiento en la Legislatura de los fondos que Nación prestará a Chubut para poder normalizar parcialmente los pagos a los activos y pasivos de la provincia.

En ese sentido, el vicegobernador dijo que “no están dadas las condiciones para sesionar. Estamos haciendo un esfuerzo, hablando con los referentes sindicales. Los empleados de la Legislatura son en su mayoría rangos 3 y 4; se les adeudan 3 meses más el aguinaldo. Está la voluntad, los presidentes de los bloques están gestionando pero hay una negativa importante por parte del sector sindical”.

De destrabarse esa situación, el cronograma de sesiones ordinarias establece como próximas fechas el martes 13 y jueves 15 de la semana próxima.