La conducción de la Unión Cívica Radical de Chubut encabezada por su presidenta, Jacqueline Caminoa, junto al diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, y el secretario del Comité Nacional Carlos Lorenzo emitieron un documento en el cual expusieron propuestas concretas para reducir el gasto político en el Estado y así ayudar a paliar, al menos en parte, la aguda crisis económica de Chubut.

Las iniciativas propuestas:



1-Disminuir a cinco la cantidad de Ministerios.

Los gobiernos provinciales hasta el año 2003 funcionaron con una cantidad acotada de Ministerios, desde allí se comenzó a incrementar de manera innecesaria la estructura de gobierno. Una administración austera, eficiente y eficaz no está basada en la cantidad de funcionarios políticos o asesores de gabinete sino en la ejecución de políticas públicas por personas comprometidas y dedicadas a solucionar los problemas reales de la provincia, que exceden el marco salarial.

2-Rechazo de la creación de nuevas estructuras de gobierno.

El Gobierno provincial debe dar respuesta a las demandas sociales urgentes, y no puede proponer la creación de nuevas estructuras que no tienen el mínimo recaudo de prever los fondos necesarios para su funcionamiento. Nuestros legisladores provinciales no prestarán acuerdo a ningún proyecto en ese sentido.

3-Reducción a tres la cantidad de Ministros del Superior Tribunal de Justicia.

La Constitución Provincial establece que el máximo órgano del Poder Judicial esté integrado por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 6, consideramos que el Superior Tribunal de Justicia debe recuperar su composición original de una sola Sala de tres miembros. De igual manera proponemos que la vacante a cubrir sea ocupada por una mujer, dejando atrás esa deuda que tiene la política para con la defensa de la paridad.

4- Disminución de gastos en la Legislatura de Chubut.

En este sentido propiciaremos que todos los Bloques legislativos y las autoridades de la casa consensuen un achique en gastos corrientes y de capital, optimización de los recursos existentes y disminución de cargos políticos. Además impulsamos concretamente la disminución de las dietas de los diputados, suspensión de pagos de viáticos, congelamiento de ingresos de personal a planta permanente.

5-Congelamiento de vacantes en todo el Estado provincial.

Es imprescindible congelar las vacantes e incluso impedir que se cubran aquellas generadas por jubilaciones y renuncias, a excepción de las áreas imprescindibles tales como profesionales de la salud, docentes, personal de seguridad.

6-Elaborar plan de no incremento de gastos en entes autárquicos.

Los entes autárquicos deberían presentar un plan de reestructuración, mantenimiento de gastos, control sobre los ingresos de personal, reducción de salarios de los directivos no pudiendo resultar superiores al salario del Sr. Gobernador y reducción al mínimo de los asesores contratados.

En el comunicado, los referentes radicales sostienen: "La situación política y económica de Chubut es de una dificultad y tamaño sin precedentes en nuestra historia reciente provincial, razón por la cual quienes han sido electos como fórmula en nuestra provincia, y responsables máximos de llevar adelante la misma son el Gobernador Sr. Mariano Arcioni y el Vicegobernador Sr. Ricardo Sastre ambos en sus respectivos roles tienen la trabajo de asumir en conjunto las decisiones y planes para salir de este trance”.

“La crisis financiera estructural de Chubut continúa profundizándose, sin que surjan por parte del gobierno, políticas públicas coherentes con este contexto de conflicto, paralización y real agonía económica. La refuncionalización del gasto público en pos de encarar sendas de normalización y equilibrio fiscal resulta fundamental en este marco, en el que además se suma una doliente economía del sector privado….Todos los esfuerzos deben ser mancomunados y no solo deben ser realizados por los ciudadanos en general como lo vienen haciendo, soportando las consecuencias ya insostenibles de la crisis, sino que estos deberían encabezarse por parte de los funcionarios a quienes los ciudadanos confiaron para representar sus intereses”, destacada la iniciática de la UCR.