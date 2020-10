Mucha polémica surgió en diputados por el voto negativo de los legisladores chubutenses Santiago Igon, Estela Hernández y Rosa Muñoz a una propuesta para tratar una asistencia financiera de Nación a Chubut de 30 mil millones de pesos. La propuesta era de Juntos por el Cambio a través de Gustavo Menna e Ignacio Torres.

Para hablar al respecto Igon visitó Red43 y explicó lo que ocurrió desde la óptica del Frente de Todos. En primer lugar, aclaró: "No se votó ninguna ley, se votó el apartamiento del reglamento. Eso se acuerda en labor parlamentaria y los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri y Cristian Ritondo, no dieron lugar al planteo de Menna". "Yo veía que querían desinformar diciendo que con el voto de 2 o 3 más estaba la posibilidad de acceder al tratamiento del proyecto, lo cual es mentira porque se necesita el voto de las dos terceras partes", agregó.

"Lamento muchísimo el lugar demagógico en el que se paran Menna y Torres. Piden un subsidio de 30 mil millones de pesos de asistencia cuando sabemos que sistemáticamente el gobierno nacional viene asistiendo a la provincia", consideró el diputado oficialista. "Ya se llevan invertidos en Chubut más de 4.800 millones de pesos en ATP y fondo fiduciario. Esa es la posibilidad que tienen los trabajadores privados de tener un recurso para llevar el pan a la mesa", sostuvo Igon.

El representante del Frente de Todos aseguró que "Gustavo Menna es diputado desde el año 2017, él formó parte de esa alianza de gobierno que endeudó estructuralmente a la Argentina y básicamente toda esa deuda que se tomó, se fugó. No quedó en Argentina y mucho menos llegó a Chubut". En este contexto, afirmó que lo ocurrido el miércoles fue el lanzamiento de una candidatura: "No es el tiempo, después de dejar la Argentina en ruinas, subirse a una pila de escombros y desde allí largar la candidatura a senador nacional, esto fue asistir al lanzamiento de una candidatura de Gustavo Menna a senador nacional, para ver si puede ser gobernador en 2023".

"El país y la provincia están sufriendo muchísimo, por la deuda con los trabajadores que el gobierno de la provincia debe resolver inmediatamente, y por otro lado la situación sanitaria. Tenemos miles de vecinos y vecinas enfermos, muchos que están muriendo y Gustavo Menna y Juntos por el Cambio empieza a recorrer un momento electoral que me parece que no es el adecuado".

Opinó que la ciudadanía "sabe que el país quedó como quedó después de que Cambiemos lo gobernó. Fue el espacio que rompió la producción en Argentina para apostar a lo financiero". "Estamos tratando de recuperar la industria, la producción, tenemos un presupuesto que es real, previsible para los trabajadores, trabajadoras y empresarios. Tenemos que reconstruir la Argentina destruida a partir de los 4 años de Mauricio Macri y toda la alianza Cambiemos, eso la gente lo sabe y acompaña", afirmó.

Puso como ejemplo a nuestra ciudad en cuanto al trabajo conjunto sin que prevalezca lo partidario: "En Esquel hemos dado muestras de sobra de la buena relación que se puede tener más a allá de ser de espacios políticos distintos, trabajamos para la gente de Esquel y de la provincia. Lo mismo pasa con el resto de los intendentes". "No tenemos el acompañamiento de Menna y Torres y lo entiendo, yo también fui diputado en la oposición y eran muy pocas las herramientas con las que uno contaba, pero me duele que quieran estafar con un discurso que realmente es muy bajo. Hoy ninguno de ellos puede defender una sola política pública del gobierno de Macri", remarcó.

Igon sostuvo que ambos diputados de Juntos por el Cambio "tuvieron responsabilidad concreta": "Nacho Torres estuvo a cargo del Ministerio del Interior en la región patagónica proponiendo el Plan Patagonia, si alguien le pregunta no puede dar alguna respuesta sobre lo que se hizo o no. Hemos visto como inauguraban 20 kilómetros de ruta diciendo que eran 200 y las obras no llegaron ni a los municipios donde eran gobierno". Gustavo Menna, por su parte "es legislador desde 2017 y votó sistemáticamente todo lo que iba en contra del pueblo argentino".

"Más allá de lo que planteen algunos falsos mesías nosotros tenemos que seguir en la senda que nos proponen Alberto y Cristina que es la reconstrucción del país", concluyó.