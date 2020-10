Más allá de la crítica realidad económica y financiera que atraviesa la provincia de Chubut, quizás sea más grave la poca credibilidad que tiene el gobierno.

Es más grave porque la falta de confianza en todo anuncio que se haga desde el oficialismo de la provincia, hace imposible que se genere un mínimo de normalidad en los empleados estatales que, son, en fin, los encargados de hacer posible que se presten los servicios necesarios para que funcionen, por ejemplo, seguridad, educación y salud, tres pilares que el estado tiene la obligación de garantizar.

“En noviembre salimos del pago escalonado”, dijo Arcioni a principios de esta semana. El anuncio no mermó la conflictividad y el descontento social. No solo los empleados estatales que no cobran sus haberes están al límite de la paciencia, el descontento alcanza a otros tantos chubutenses que ven que la provincia está inactiva hace ya años y el gobierno no puede generar las condiciones para el trabajo genuino, ni tampoco confianza económica ni garantizar salud, educación y seguridad.

¿Qué día de noviembre el gobierno pagará la totalidad de una masa completa de salario atrasado? Ese detalle no lo puntualizó el mandatario; ¿Será el día 2 o el 20 o quizás el 28? … en fin, el próximo mes tiene 30 días y cualquiera de ellos puede ser el bendito en el cual se depositen los haberes y con ello Arcioni no habrá faltado, una vez más, a su palabra. De cómo va a asumir la deuda atrasada que tiene con los empleados, no hay -ni siquiera- un pequeño plan optimista como el anuncio al que nos referimos.

Lo dicho por Arcioni no evitó que continúen las protestas de los empleados en toda la provincia, en general, nadie cree que el próximo mes va a mejorar su situación económica. Los dichos del gobierno solo parecen tener el objetivo de ganar tiempo para disminuir el enojo social y, la verdad, no está dando resultado esta “estrategia” por llamarla de algún modo.

En otro orden el Gobierno nacional autorizó el pasado jueves el retorno gradual de las clases presenciales, para ello las provincias de todo el país podrán determinar la apertura de las escuelas basadas en un indicador epidemiológico.

Para abrir los establecimientos escolares se acordó el uso del semáforo de circulación del COVID-19 que divide en alcance alto, moderado y bajo el nivel circulación del virus. En Esquel, por ejemplo, el riesgo es bajo por lo que debe autorizarse una vuelta progresiva a las aulas.

¿Volverán los docentes de Esquel y Chubut a las aulas sin que se le abonen los haberes?, No, esa respuesta ya se conoce, hay gran parte en retención y difícilmente este año alguna escuela pública vuelva a funcionar, independientemente de cualquier virus. No olvidemos que hace tres años en Chubut no hay curso escolar normal.

Si en la provincia no se da un dialogo inclusivo, si no se presenta un plan integral de austeridad en los fondos dedicados a la política y si no se convoca a los que pueden proponer verdaderas soluciones en la generación de una matriz productiva, que incluya recursos totalmente desaprovechados como agricultura, pesca, turismo, energía, entre otros, difícilmente anuncios como el referido en esta nota traigan un poco de paz y optimismo necesario para que esta provincia funcione de forma medianamente aceptable.

CHISTECITO DE YAPA

-Dime Padre, ¿Por qué diste orejas a los humanos si nunca escuchan?

-Hijo mío, en el 2020 enviaré una pandemia a la tierra...

-Y, ¿entonces te escucharán?

-No…pero ¡las necesitarán para sujetarse los barbijos!