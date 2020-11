El Plan Detectar, organizado para evitar la expansión del coronavirus en la región, lleva tres semanas implementado. Comenzó en la zona de Lago Puelo y en El Hoyo, y las últimas dos semanas en Esquel. La estrategia es diferente a la del resto de la provincia: no se busca mitigar la situación y encontrar muchos casos diariamente, sino hallar casos que no necesariamente consultarían, de otro modo, al sistema de salud, ya que todavía no hay circulación comunitaria del virus.

A dichos casos, se los aísla para evitar más contagios: el epidemiólogo Emiliano Biondo explica que se aísla también a sus núcleos familiares y sociales, y que el programa se está llevando a cabo sin inconvenientes.

El plan tiene dos instancias: una es de territorio, en la cual se visita a todos los vecinos por áreas de la ciudad y se revisan los casos en muestras, para detectar rápidamente los focos de contagio; luego, se bloquean todos los contactos, para permitir evaluar acertadamente la situación viral. En la otra instancia, se convoca a personas que tengan dos o más síntomas compatibles con coronavirus y se las invita a analizarse a fin de determinar su situación, para lo cual se deben acercar al lugar donde está el operativo.

Los síntomas principales son fiebre, dificultad para respirar, cansancio generalizado, dolores de cabeza, cuerpo y articulaciones; luego, hay otros síntomas que no están en todos los casos, como la falta de olfato y de gusto o los síntomas gastrointestinales, como vómitos o diarrea. A todas las personas que sufran estos síntomas, se los invita a hacerse el análisis en el espacio donde se encuentra el operativo.

Comenzaron en el Centro de Encuentro del barrio Badén y luego se desplazaron al Jardín 414, donde se abarcaron dos muestras poblacionales: la zona del Badén, el Sargento Cabral, el Lennart Englund, Matadero, Ceferino y una parte del radio céntrico. Se recorrieron 3000 viviendas, con casi 10 mil habitantes en total, y encontraron muy pocas personas con síntomas.

“Para nosotros fue muy alentador y es una muy buena noticia para toda la comunidad, no solo para los que estamos haciendo el operativo, que genera mucho trabajo”.

En total, en el centro operativo, hicieron cerca de 100 pruebas con tan solo 4 casos positivos, que concurrieron por propia voluntad y eran contactos de otros casos. En la búsqueda territorial, no hubo ningún caso positivo. Aquellos que tienen coronavirus están evolucionando bien y quedan solo 25 casos activos, de 40 que hubo en su momento: la cantidad va en descenso y todos los detectados recientemente son contactos estrechos de otros contagiados.

“Estamos en una situación controlada”.

Biondo expresó que en una semana tendrán muchos pacientes fuera del aislamiento y que la decisión de restringir la circulación fue muy útil. “Al principio creíamos que era corta, que una restricción solamente con DNI no iba a ser más que un 10 o un 15% de disminución de la circulación, pero entendieron los vecinos y vimos mucha menos gente en las calles”. El número de casos lo refleja, sin aumentos bruscos.

“La estrategia de contención fue efectiva”.

Turismo

Actualmente, se está evaluando el regreso del turismo a la región. Para Biondo, permitir la circulación regional es una medida acertada, porque permite recorrer una zona segura, “con conciencia y libremente: si no hay conciencia, tampoco es una buena medida”.

En este momento, para el epidemiólogo, todavía no es ideal permitir la circulación entre comarcas, porque las otras están en situaciones completamente diferentes. “Toda la sociedad de alguna manera contribuyó a estar de esta forma, y quiere seguir de esta manera”, expresó.

Todo esto y mucho más, en esta nueva edición de Firma y Aclaración. ¡No te la pierdas!