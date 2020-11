La aceptación de la candidatura conjunta a Nobel de la Paz 2021 del veterano de guerra argentino, Julio Aro y el coronel británico, Geoffrey Cardozo, tiene en si un simbolismo alentador que reconoce la alternativa de la unión ante un fin edificador y constructivo, antepuesto a la guerra que una vez los tuvo de enemigos.

Aro y Cardozo unieron sus esfuerzos y conocimientos para identificar y conocer la ubicación de los restos de los argentinos que murieron en la Guerra de las Malvinas y se encuentran enterrados en el cementerio Darwin de la Islas.

Esta nominación para el Nobel de la Paz 2021, la hizo la Universidad de la Plata. La iniciativa contó con el apoyo del gobierno argentino y británico y estuvo a cargo de especialistas encabezados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, con la supervisión de la Cruz Roja Internacional.

Es de destacar que en este 2020, el Premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, por sus esfuerzos por combatir el hambre, su contribución a la mejora de las condiciones para la paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza motriz para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y de conflicto.

En el caso que nos ocupa, si el premio se concreta o no, es lo menos importante; la decisión del comité noruego –conocida el pasado 9 de noviembre- es un mensaje que revaloriza la paz y el bien común ante cualquier conflicto.

Aro venía trabajando desde el año 2008 para identificar a los ex combatientes caídos en la contienda, motivo por el cual creó -en el 2009- la Fundación No Me Olvides “Sin dudas, No Me Olvides trabaja en pos de su sueño más importante: tratar de identificar a los soldados enterrados en el cementerio Darwin”, destaca la presentación de la entidad, que también tiene otros objetivos y actividades.

Por su parte Cardozo, le hizo entrega a Aro de información de gran valor para identificar a los soldados argentinos enterrados en Malvinas. Ambos se conocieron en el año 2008, cuando participaron de un encuentro de veranos de guerra, en Londres.

Cuando Aro comenzó con la iniciativa había 122 tumbas con la leyenda “Soldado Argentino solo conocido por Dios”. A la fecha son 115 los caídos identificados. Para el entonces conscripto de la guerra, la mayor satisfacción es el agradecimiento de los familiares y las medres de aquellos argentinos que no pudieron regresar, la posibilidad de un premio de esta índole, nunca estuvo en sus planes.

Esta nominación -en este 2020 tan atípico y difícil- es esperanza para la humanidad necesitada de fraternidad, de trabajo por el bien común y de ayuda hacia el otro, que, como en este caso, da cuenta de la importancia del apoyo y reconocimiento a la iniciativa individual, desde gobierno y entidades, sanando heridas y tendiendo puentes.

“La esperanza es el velo de la naturaleza para ocultar la desnudez de la verdad”, dijo Alfred Bernhard Nobel propulsor del premio al que sin dudas son merecedores estos veteranos, en representación de otros muchos que esta nominación ya les rinde homenaje.

